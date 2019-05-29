Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Насти Каменских

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Насти КаменскихКомментарииНастя Каменских прославилась в качестве участницы дуэта «Потап и Настя», работа в котором принесла ей популярность, многочисленные награды и премии. Пару лет назад певица начала сольную карьеру, а конце мая вышла замуж за своего экс-коллегу по проекту Алексея Потапенко. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись стиль, внешность и творчество Насти. Текст: Роман СтрастныйФото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиПотапНастя КаменскихОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...ОбсуждаемоеЗагрузка...