Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Насти Каменских

Настя Каменских прославилась в качестве участницы дуэта «Потап и Настя», работа в котором принесла ей популярность, многочисленные награды и премии. Пару лет назад певица начала сольную карьеру, а конце мая вышла замуж за своего экс-коллегу по проекту Алексея Потапенко. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись стиль, внешность и творчество Насти.