Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество экс-участницы t.A.T.u. Лены Катиной

Экс-участнице самой скандальной российской поп-группы t.A.T.u. Лене Катиной 4 октября исполнится 35 лет. После распада группы певица начала сольную карьеру в интернациональном музыкальном проекте Lena Katina, записала новые песни и перепела старые хиты коллектива. В этом году она выпустила русскоязычный альбом «Моно». Предлагаем вспомнить, как менялись стиль, внешность и творчество Лены Катиной на протяжении 18 лет.