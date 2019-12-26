Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество «ночного хулигана» Димы Билана

Одному из самых известных артистов российского шоу-бизнеса Диме Билану 24 декабря исполнилось 38 лет. Певец с детства участвовал в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. Он дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым российским исполнителем, победившим в конкурсе. Недавно артист стал экспериментировать со стилем и творчеством. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность, песни и клипы Билана на протяжении более чем двадцати лет.