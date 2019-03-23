Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и роли Анастасии Заворотнюк

В итоге прославилась Анастасия именно благодаря «Моей прекрасной няне». Впоследствии она вела многочисленные телешоу, снималась в кино и сериалах, играла в театре. Во время съемок «Моей прекрасной няни» она встречалась с актером Сергеем Жигуновым, а в 2008 году вышла замуж за Петра Чернышева, с которым живет с браке до сих пор. От второго брака у нее есть двое детей — 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Недавно актриса, которой в начале апреля исполнится 48 лет, удивила всех неожиданной новостью — у нее и Петра Чернышева родилась дочь Мила. Из декрета Анастасия Заворотнюк вышла спустя четыре месяца после появления малышки на свет: 16 марта она вышла на сцену петербургского ДК имени Ленсовета в спектакле «Все мужчины делают это». Предлагаем вспомнить, как менялись стиль, внешность и роли неутомимой актрисы на протяжении пятнадцати лет.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Globallookpress

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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