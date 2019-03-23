logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и роли Анастасии Заворотнюк

На главную роль Виктории Прутковской сериале «Моя прекрасная няня» продюсеры сначала хотели пригласить Наташу Королеву. Также на эту роль пробовались Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Ольга Чудакова, Нонна Гришаева и Татьяна Гордеева, но получила ее в итоге малоизвестная на тот момент актриса Анастасия Заворотнюк.

В итоге прославилась Анастасия именно благодаря «Моей прекрасной няне». Впоследствии она вела многочисленные телешоу, снималась в кино и сериалах, играла в театре. Во время съемок «Моей прекрасной няни» она встречалась с актером Сергеем Жигуновым, а в 2008 году вышла замуж за Петра Чернышева, с которым живет с браке до сих пор. От второго брака у нее есть двое детей — 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Недавно актриса, которой в начале апреля исполнится 48 лет, удивила всех неожиданной новостью — у нее и Петра Чернышева родилась дочь Мила. Из декрета Анастасия Заворотнюк вышла спустя четыре месяца после появления малышки на свет: 16 марта она вышла на сцену петербургского ДК имени Ленсовета в спектакле «Все мужчины делают это». Предлагаем вспомнить, как менялись стиль, внешность и роли неутомимой актрисы на протяжении пятнадцати лет.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Globallookpress

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни