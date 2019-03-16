Как с годами менялись стиль, внешность и роли звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой

Сегодня в 00:00Как с годами менялись стиль, внешность и роли звезды сериала «Папины дочки» Лизы АрзамасовойКомментарииЕлизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. В этом году зрители смогут увидеть два новых сериала с участием Лизы — «Любовницы» и «Проба». Предлагаем посмотреть, как менялись стиль и внешность актрисы на протяжении семнадцати лет.Текст: Роман СтрастныйФото: StarfaceВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиактрисаЛиза Арзамасовасериалпапины дочкиЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...