Звездная эволюция: как с годами менялась внешность звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой

Дарья Мельникова прославилась на всю страну благодаря сериалу «Папины дочки», в котором сыграла дерзкую девушку-подростка, одевающуюся и ведущую себя, как парень. С тех пор актриса успела выйти замуж, родить двоих детей и сняться в нескольких фильмах. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность, стиль и роли Дарьи на протяжении более чем десяти лет.