Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и песни Татьяны Булановой

Одной из самых известных российских певиц Татьяне Булановой 6 марта исполнилось 50 лет. Она начала карьеру в далеком 1991 году, выступая вместе с группой «Летний сад». Тогда же вышла душераздирающая композиция «Не плачь» о расставании с любимым человеком, ставшая хитом и сделавшая Буланову популярной. Пик популярности артистки пришелся на середину 90-х, когда певица выпустила альбом с такими танцевальными хитами, как «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Предлагаем посмотреть и послушать, как менялись стиль, внешность, песни и клипы Татьяны Булановой на протяжении почти тридцати лет.