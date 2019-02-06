От школьника до брутального рэпера: как менялись стиль и творчество Децла на протяжении 20 лет

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk, скончался в ночь на третье февраля от остановки сердца. Музыканту, стоявшему у истоков российской рэп-музыки, было всего 35 лет. В дискографии бывшего участника коллектива «Bad B. Альянс» девять студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты начала 2000-х, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Незадолго до церемонии прощания родные опубликовали в Сети новый клип рэпера на инструментальную композицию Inferno, который он сам планировал выпустить в начале февраля. Предлагаем вспомнить клипы исполнителя и посмотреть, как менялись его стиль и внешность на протяжении двадцати лет.