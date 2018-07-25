Как с годами менялись стиль и внешность «Мисс Россия» Виктории Лопыревой

Обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой 26 июля исполнилось 35 лет. Предлагаем вспомнить, как менялись стиль и внешность популярной модели и телеведущей, ставшей в этом году стала послом Чемпионата мира по футболу, на протяжении пятнадцати лет — с момента конкурса красоты, прославившего ее на всю страну, до наших дней.