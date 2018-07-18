Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова прославилась в роли глуповатой блондинки из сериала «Универ». Актриса любила мини и декольте, ярко красилась и являлась частой гостьей светских мероприятий. Сейчас Мария — примерная мама и жена, обладательница престижной кинопремии «Золотой орел» и депутат Государственной думы. Мы вспомнили, как она менялась на протяжении почти десяти лет.