Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Марии Кожевниковой

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Марии КожевниковойКомментарииМария Кожевникова прославилась в роли глуповатой блондинки из сериала «Универ». Актриса любила мини и декольте, ярко красилась и являлась частой гостьей светских мероприятий. Сейчас Мария — примерная мама и жена, обладательница престижной кинопремии «Золотой орел» и депутат Государственной думы. Мы вспомнили, как она менялась на протяжении почти десяти лет.Фото: globallookpress / Igor PrimakВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruТегиМария КожевниковаПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровЭто интересноГороскопЗагрузка...