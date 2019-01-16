Звездная эволюция: как с годами изменились песни, стиль, но не фирменные усы Игоря Николаева

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами изменились песни, стиль, но не фирменные усы Игоря НиколаеваКомментарииИгорь Николаев начинал карьеру клавишником в коллективе Аллы Пугачевой, писал песни для других артистов, а в 1986 году начал сольную карьеру. Особенно популярен Николаев стал в начале девяностых благодаря хиту «Дельфин и русалка», записанному с Наташей Королевой, и песне «Малиновое вино». Предлагаем вспомнить, как артист менялся на протяжении тридцати лет.Текст: Роман СтрастныйФото: globallookpressВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиИгорь НиколаевЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...