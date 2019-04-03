Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Эвелины Бледанс

Популярная актриса, телеведущая и просто эффектная женщина Эвелина Бледанс 5 апреля отмечает юбилей — ей исполнится 50 лет (на самом деле Эвелине всегда 18). Бледанс прославилась ролью сексуальной медсестры в юмористическом сериале «Маски-Шоу». Она играла в театре, снималась в кино и вела различные телепередачи, стала дважды мамой, защитником «солнечных» детей и сделала пластику груди. Эвелина не скрывает от широкой публики проблемы в личной жизни и свое положительное отношение к пластической хирургии, не строит из себя недоступную и безупречную звезду, благодаря чему заслуживает уважение не только среди поклонников, но и среди критиков. Предлагаем вспомнить, как менялись ее стиль, внешность и карьера на протяжении почти 30 лет.