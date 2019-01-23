Звездная эволюция: как с годами менялись роли и внешность Екатерины Климовой

Дебют Екатерины Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Одним из самых запоминающихся стал созданный ею образ медсестры Нины Поляковой в дилогии «Мы из будущего». Многим она запомнилась по ролям в телесериалах «Бедная Настя», «Григорий Р.» и «Влюбленные женщины». Климова много играет в кино, снимается в фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стала роль в сериале «Молодежка. Лед и пламя». Предлагаем посмотреть, как с годами менялась актриса.