Звездная эволюция: как менялся Влад Топалов с момента участия в группе Smash!!

Экс-солисту популярной в начале нулевых группы Smash!! Владу Топалову 25 октября исполнилось 33 года. Влад начинал карьеру совсем юным парнем, с трудом прошел испытание славой, боролся с пагубными зависимостями и теперь готов к покорению новых вершин. Топалов повзрослел, возмужал, начал вести здоровый образ жизни и открыл клинику для наркозависимых. Он выпускает новые клипы, работает ведущим и совсем скоро впервые станет отцом — первенца певцу родит популярная телеведущая Регина Тодоренко, о помолвке с которой он недавно объявил. Предлагаем вспомнить, как Влад Топалов менялся на протяжении пятнадцати лет.