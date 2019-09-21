Не песочные часы: Бюндхен, Курникова, Диаз и другие звезды, у которых нет тонкой талии

Жизель Бюндхен известна тем, что была одной из самых успешных и высоко оплачиваемых моделей в мире. Жизель с легкостью демонстрирует подтянутую фигуру и стальной пресс после рождения детей и незадолго до своего сорокалетия, вот только осиная талия — это не про нее.
Фото: Getty
Анна Курникова тоже является обладательницей мальчуковой фигуры в форме прямоугольника. Теннисистка поддерживает себя в форме, делится со всеми желающими секретами стройности и не комплексует из-за того, что у нее нет женственных пышных форм и эффектных изгибах.
Фото: Eastnews
Одна из самых сексуальных блондинок Голливуда Кэмерон Диаз не раз признавалась в том, что мечтает о более пышной груди, а вот то, что она не является обладательницей фигуры «песочные часы», актрису, похоже, совсем не расстраивает.
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
Пинк также гордится своим стальным прессом, любит дерзкий спортивный стиль одежды и... осиной талией похвастаться не может.
Фото: Global Look Press / Igor Vidyashev
Анастасия Волочкова в последнее время регулярно рассказывает о том, как она приводит себя в форму, отказываясь от еды и нагружая себя тренировками. В итоге балерина может гордиться отсутствием лишних килограммов, но не женственной фигурой.
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov
Больше знаменитостей с мальчуковыми фигурами и без тонкой талии — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Getty, DPA, Eastnews, Globallookpress
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