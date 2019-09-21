Не песочные часы: Бюндхен, Курникова, Диаз и другие звезды, у которых нет тонкой талии

Жизель Бюндхен известна тем, что была одной из самых успешных и высоко оплачиваемых моделей в мире. Жизель с легкостью демонстрирует подтянутую фигуру и стальной пресс после рождения детей и незадолго до своего сорокалетия, вот только осиная талия — это не про нее.