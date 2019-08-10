Жгучие брюнетки: Алсу, Канделаки, Самбурская и другие самые эффектные знаменитости с темными волосами

Алсу, как и многие девушки, экспериментировала с цветом волос и стрижками. В итоге певица решила, что больше всего ей идет быть жгучей длинноволосой брюнеткой. Поддерживаем! Кстати, свои окрашенные локоны звезда спасает с помощью оливкового и касторового масел, которые наносит от корней до самых кончиков на несколько часов или даже на целую ночь.
Тина Канделаки гордится своими грузинскими корнями и темным насыщенным цветом волос. Вот только признается, что не любит свои кудряшки и постоянно их выпрямляет. «Я всю жизнь выпрямляю волосы. Как и все кучерявые дамы, мне хочется того, чего у меня нет. Голубых глаз, роста в 1,75 и прямых волос», — заявила она. А нам кажется, что ей идут и кудряшки.
Фото: Instagram
Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос. Мы считаем, что наиболее эффектно Настасья выглядит в образе жгучей брюнетки.
Бурлеск-дива Дита фон Тиз и голливудский секс-символ Ева Грин родились блондинками. Девушки уверяют, что со светлыми локонами выглядели блекло и неинтересно, а покрасившись однажды в темный цвет, буквально обрели лицо и теперь красятся регулярно.
Больше эффектных знаменитостей с темными волосами — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, Getty, Eastnews, Starface, Globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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