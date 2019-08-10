Жгучие брюнетки: Алсу, Канделаки, Самбурская и другие самые эффектные знаменитости с темными волосами

Тина Канделаки гордится своими грузинскими корнями и темным насыщенным цветом волос. Вот только признается, что не любит свои кудряшки и постоянно их выпрямляет. «Я всю жизнь выпрямляю волосы. Как и все кучерявые дамы, мне хочется того, чего у меня нет. Голубых глаз, роста в 1,75 и прямых волос», — заявила она. А нам кажется, что ей идут и кудряшки.