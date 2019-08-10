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Жгучие брюнетки: Алсу, Канделаки, Самбурская и другие самые эффектные знаменитости с темными волосами

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу

Фото: Starface
Мы выбрали самых эффектных и жгучих брюнеток шоу-бизнеса. Кстати, некоторые из них родились блондинками, но в итоге отдали предпочтение именно темному цвету волос, благодаря которому они выглядят ярче и привлекательнее.

Алсу, как и многие девушки, экспериментировала с цветом волос и стрижками. В итоге певица решила, что больше всего ей идет быть жгучей длинноволосой брюнеткой. Поддерживаем! Кстати, свои окрашенные локоны звезда спасает с помощью оливкового и касторового масел, которые наносит от корней до самых кончиков на несколько часов или даже на целую ночь.

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Фото: Instagram

Тина Канделаки гордится своими грузинскими корнями и темным насыщенным цветом волос. Вот только признается, что не любит свои кудряшки и постоянно их выпрямляет. «Я всю жизнь выпрямляю волосы. Как и все кучерявые дамы, мне хочется того, чего у меня нет. Голубых глаз, роста в 1,75 и прямых волос», — заявила она. А нам кажется, что ей идут и кудряшки.

Фото: Instagram

Настасья Самбурская не могла отрезать свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос. Мы считаем, что наиболее эффектно Настасья выглядит в образе жгучей брюнетки.

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Дита фон Тиз

Фото: Eastnews

Бурлеск-дива Дита фон Тиз и голливудский секс-символ Ева Грин родились блондинками. Девушки уверяют, что со светлыми локонами выглядели блекло и неинтересно, а покрасившись однажды в темный цвет, буквально обрели лицо и теперь красятся регулярно.

Больше эффектных знаменитостей с темными волосами — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Instagram, Getty, Eastnews, Starface, Globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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