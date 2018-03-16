Жертвы красоты: звезды, удалившие ребра ради осиной талии

В погоне за красотой люди решаются на смелые, а иногда и не совсем адекватные поступки. Некоторые, например готовы удалить себе ребра ради очень тонкой талии. И не два, и даже не четыре, а, например, сразу шесть. А потом всю жизнь ходить в корсете. Мы собрали женщин и мужчин, которые запросто лишились части собственного скелета, чтобы выглядеть, как им кажется, привлекательнее и сексуальнее.