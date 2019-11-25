Берри, Пфайффер и другие звезды, сыгравшие провокационных женщин-кошек в кино

Вечно молодая и соблазнительная Холли Берри за главную роль положительной Женщины-кошки получила «Золотую малину», как и сам фильм «Женщина-кошка» в нескольких номинациях. По сюжету картины, героиня Берри была скромным графическим дизайнером Пэйшнс Филипс, однако жестокие работодатели ужасно обошлись с ней, после чего она была воскрешена кошкой и влюбилась в полицейского. В итоге по ночам Женщина-кошка творит правосудие...

Мишель Пфайффер