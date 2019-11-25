Берри, Пфайффер и другие звезды, сыгравшие провокационных женщин-кошек в кино
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Фото: Global Look Press / KPA
Холли Берри
Фото: Global Look Press / KPA
Вечно молодая и соблазнительная Холли Берри за главную роль положительной Женщины-кошки получила «Золотую малину», как и сам фильм «Женщина-кошка» в нескольких номинациях. По сюжету картины, героиня Берри была скромным графическим дизайнером Пэйшнс Филипс, однако жестокие работодатели ужасно обошлись с ней, после чего она была воскрешена кошкой и влюбилась в полицейского. В итоге по ночам Женщина-кошка творит правосудие...
Мишель Пфайффер
Фото: Eastnews
Одной из самых сексуальных Женщин-кошек всех времен стала Мишель Пфайффер в фильме «Бэтмен возвращается». Мишель эффектно появлялась в кадре в черном латексном облегающем комбинезоне с кнутом. Ее роль была второстепенной, но очень запоминающейся. По сюжету фильма, секретаршу Селину выбросили в окно, после чего она начала мстить своим обидчикам, попутно соблазняя самого Бэтмена.
Энн-Хэтэуэй
Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS
Энн-Хэтэуэй сыграла Женщину-кошку в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Стоит отметить, что режиссеру Кристоферу Нолану пришлось отказать голливудским звездам Кире Найтли, Кейт Маре и Джессике Бил, чтобы утвердить Хэтэуэй, которая в итоге назвала эту роль самой тяжелой в физическом плане за всю свою творческую биографию. По сюжету, воровка Селина встает на сторону Бэтмена и из злодейки превращается в его помощницу и любимую девушку.
Ли Меривезер
Фото: Global Look Press / 20thCentFox_Courtesy Everett Collection
В первом фильме о ставшем уже легендарным Бэтмене роль :енщины-кошки сыграла Ли Меривезер, победившая в 1955 году в конкурсе красоты «Мисс Америка». По сюжету, журналистка Мисс Китка оказывает помощь преступникам в похищении Бэтмена. Таким образом Ли стала одной из самых привлекательных и дерзких дерзких красоток в кино.
Зои Кравиц
Фото: Eastnews
Недавно стало известно, что в скором времени эффектный образ Женщины-кошки на экране воплотит Зои Кравиц. Актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Кравиц появится в картине вместе с Джоной Хиллом, Джеффри Райтом и Робертом Паттинсоном, которому досталась главная роль.
Фото: eastnews, dpa, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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