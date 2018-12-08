«Железный» бюстгальтер, платье ощипанной вороны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон появилась на красной дорожке в странном наряде, похожем на коричневую штору, перевязанную ремнем. А блестящий асимметричный верх платья, который актрисе то и дело приходилось поправлять, чтобы не показать лишнее, в Сети уже окрестили железным лифчиком.
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко спустила с плеч растянутую домашнюю кофту и перевязала ее на талии широким поясом-жилеткой. Выглядело довольно странно.
Эмджей Родригес
Транс-актриса Эмджей Родригес в прозрачном платье с редкими черными перьями напомнила нам ощипанную ворону, случайно залетевшую на светское мероприятие.
Жанель Монэ
Жанель Монэ любит эффектные и нестандартные наряды и всегда оказывается в центре внимания благодаря своим необычным образам. На этот раз певица немного перестаралась, нарядившись в комбинезон с разрезами... чуть ниже паха.
Оливия Уайлд
Оливия Уйалд оделась в духе пижамной вечеринки, стильного выхода в брючном шелковом костюме не получилось. Штаны актриса выбрала слишком длинные, а красный прозрачный лифчик с распахнутым пиджаком смотрелся слишком вызывающе.
Кеша
Кеша становится постоянной звездой наших еженедельных модных провалов. В этот раз поверх голубой сорочки певица накинула прозрачное платье-занавеску с бисерными вышивками в виде представителей флоры и фауны, а завершила образ белым пушистым боа.
Кассандра Касс
Разрядиться в пух и прах — это про Кассандру Касс, при виде которой можно ослепнуть от блеска страз. На минувшей неделе звезда реалити появилась на вручении теленаград в прозрачном кружевном комбинезоне с умопомрачительным декольте на силиконовой груди и в таком количестве сомнительного вида побрякушек, что если снять их с нее, можно открыть целую палатку бижутерии в подземном переходе.
Рэффи Кэссиди
Не знаем, кто дизайнер сложносочиненной блузки, которую решилась выгулять актриса Рэффи Кэссиди, но нам она не нравится. Ну а завершив образ розовой юбкой в цветочек и белыми сапожками, Рэффи не оставила этому дизайнерскому шедевру шансов на спасение от модного провала.
Кейт Краш
Победительницей в номинации «Самый ужасный образ прошедшей недели» стала Кейт Краш.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress