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«Железный» бюстгальтер, платье ощипанной вороны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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😑
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дакота Джонсон

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Сложносочиненные наряды и смелые эксперименты могут сделать образ интересным и необычным, а могут стать модным провалом. Мы выбрали знаменитостей, которые на прошедшей неделе перестарались и перемудрили со странной одеждой и аксессуарами.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон появилась на красной дорожке в странном наряде, похожем на коричневую штору, перевязанную ремнем. А блестящий асимметричный верх платья, который актрисе то и дело приходилось поправлять, чтобы не показать лишнее, в Сети уже окрестили железным лифчиком.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко спустила с плеч растянутую домашнюю кофту и перевязала ее на талии широким поясом-жилеткой. Выглядело довольно странно.

Эмджей Родригес

Транс-актриса Эмджей Родригес в прозрачном платье с редкими черными перьями напомнила нам ощипанную ворону, случайно залетевшую на светское мероприятие.

Жанель Монэ

Жанель Монэ любит эффектные и нестандартные наряды и всегда оказывается в центре внимания благодаря своим необычным образам. На этот раз певица немного перестаралась, нарядившись в комбинезон с разрезами... чуть ниже паха.

Оливия Уайлд

Оливия Уйалд оделась в духе пижамной вечеринки, стильного выхода в брючном шелковом костюме не получилось. Штаны актриса выбрала слишком длинные, а красный прозрачный лифчик с распахнутым пиджаком смотрелся слишком вызывающе.

Кеша

Кеша становится постоянной звездой наших еженедельных модных провалов. В этот раз поверх голубой сорочки певица накинула прозрачное платье-занавеску с бисерными вышивками в виде представителей флоры и фауны, а завершила образ белым пушистым боа.

Кассандра Касс

Разрядиться в пух и прах — это про Кассандру Касс, при виде которой можно ослепнуть от блеска страз. На минувшей неделе звезда реалити появилась на вручении теленаград в прозрачном кружевном комбинезоне с умопомрачительным декольте на силиконовой груди и в таком количестве сомнительного вида побрякушек, что если снять их с нее, можно открыть целую палатку бижутерии в подземном переходе.

Рэффи Кэссиди

Не знаем, кто дизайнер сложносочиненной блузки, которую решилась выгулять актриса Рэффи Кэссиди, но нам она не нравится. Ну а завершив образ розовой юбкой в цветочек и белыми сапожками, Рэффи не оставила этому дизайнерскому шедевру шансов на спасение от модного провала.

Кейт Краш

Победительницей в номинации «Самый ужасный образ прошедшей недели» стала Кейт Краш.

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress

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