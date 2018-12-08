«Железный» бюстгальтер, платье ощипанной вороны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Разрядиться в пух и прах — это про Кассандру Касс, при виде которой можно ослепнуть от блеска страз. На минувшей неделе звезда реалити появилась на вручении теленаград в прозрачном кружевном комбинезоне с умопомрачительным декольте на силиконовой груди и в таком количестве сомнительного вида побрякушек, что если снять их с нее, можно открыть целую палатку бижутерии в подземном переходе.

Рэффи Кэссиди