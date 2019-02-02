Зажигательные танцы, море энергии и страсти: самые горячие клипы Шакиры

Одна из самых горячих певиц мирового шоу-бизнеса прославилась не только своими зажигательными хитами, но и страстными танцами, которые мало кого оставляют равнодушными. Сама она призналась, что начала заниматься танцами, чтобы справиться с комплексами по поводу собственной внешности. Что ж, раскрепоститься и стать уверенной в себе Шакире явно удалось! Мы выбрали самые яркие клипы известной исполнительницы, танцовщицы, мамы двоих детей и любимой женщины испанского футболиста Жерара Пике, в которых это особенно заметно.