Заворотнюк, Орбакайте и не только: звезды, чьи дети имеют иностранное гражданство
Анастасия Заворотнюк
У Анастасии трое детей. Сына и дочь актриса родила во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас Анне 26 лет, а Майклу 21 год. В 2018 году Заворотнюк родила дочь Милу от третьего мужа, фигуриста Петра Чернышева.
В молодости Анастасии Заворотнюк предрекали едва ли не бесплодие. Когда у нее родилась дочь, счастью актрисы не было предела. Рожать второго ребенка она решила в Америке, чтобы подстраховаться. Майкл автоматически получил гражданство США и непривычное для русского уха имя.
Кристина Орбакайте
Дочь Аллы Пугачевой можно назвать основоположницей моды на роды за границей. 30 лет назад она родила первенца Никиту Преснякова в Лондоне. Правда, законодательство этой страны не предусматривает автоматического получения гражданства младенцем (оно зависит от статуса родителей).
Второй сын Кристины Дени Байсаров родился в Москве. А дочь Клавдия появилась на свет в США, где Орбакайте живет уже много лет с мужем Михаилом Земцовым.
Девочка не только гражданка этой страны, но и является католичкой, как и ее мать. Работать Орбакайте прилетает в Россию. Кстати, подросшая Клавдия все чаще стала появляться с Кристиной на светских тусовках и съемках.
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Дочь знаменитых музыкантов Елизавета Мария Варум Агутина родилась в 1999 году в России, но с четырех лет живет в США. Там она осталась с дедушкой Юрием Варумом и другими родственниками.
Фото: www.instagram.com/agutinleonid/
Там девушка окончила школу и колледж. Но гражданство Елизавета получила лишь в 2021 году. Тогда она похвасталась в личном блоге новым документом. В США дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина занимается музыкой: она создала свою группу Without Gravity, выступает с концертами в ночных клубах под псевдонимом Лиз Холлоуэй.
Со знаменитыми родителями девушка видится по большим праздникам и когда они прилетают в Майами в отпуск.
Анна Седокова
Анна Седокова — многодетная мать. Но с ней живет только старшая дочь Алина и маленький сын Гектор. Младшая дочь певицы много лет живет с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в США, где и родилась.
www.instagram.com/annasedokova
www.instagram.com/alinabelkevia
Когда Анна разводилась со вторым мужем, суд постановил, что дочь останется с ним. Максим запретил бывшей жене делать из ребенка публичную персону. Седоковой даже нельзя публиковать фото с ребенком в социальных сетях. Но 10-летняя Моника все же изредка появляется в Instagram — на странице старшей сестры Алины (на нее запрет не распространяется).
Анна Седокова несколько раз в год пересекает океан, чтобы увидеть дочь.
Алсу
В сентябре 2006 года Алсу родила в США старшую дочь Сафину. Девочка по рождению стала гражданкой Соединенных Штатов.
Фото: www.instagram.com/Alsou_a
Младшая дочь Алсу и Яна Абрамова Микелла и сын Рафаэль родились в Израиле. Но эта страна не дает гражданство всем, кто родился в одной из ее клиник. Гражданином Израиля можно стать, только если один из родителей является таковым.
Елена Исинбаева
Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом с мужем, легкоатлетом Никитой Петиновым, растят сына и дочь.
Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena
Ева родилась в июне 2014-го в России, а Добрыня появился на свет в феврале 2018 года в Монако. В крошечное, но богатое государство Елена Исинбаева улетела заблаговременно до родов. Мальчик по рождению стал монегаском — подданным королевства.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Сын Павла и Ляйсан Роберт родился в клинике Майами в мае 2013 года, а через два года там же появилась на свет их дочь София. Соответственно, оба ребенка имеют двойное гражданство.
Фото: www.instagram.com/pavelvolyaofficial
Свое решение рожать в США Ляйсан Утяшева объяснила желанием избежать шумихи и пристального к себе внимания со стороны СМИ. «Нам с Павлом хотелось быть обычными ребятами. Чтобы мы могли просто ходить по улицам, целоваться и не бояться, что тебя кто-нибудь узнает и будет носиться за тобой с камерами», — говорила гимнастка.
Мария Горбань
В августе 2021 года Мария Горбань родила сына Нилана в клинике в Майами. После рождения малыша семья еще несколько месяцев провела на теплом побережье США, а потом вернулась в Москву.
Фото: www.instagram.com/gorban_masha
От первого брака актриса растит дочь Стефанию.
Кети Топурия
В 2013 году певица вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Их дочь Оливия родилась через два года в США в клинике, где рожали многие голливудские знаменитости.
Фото: www.instagram.com/keti_one_official
Кети настолько оценила сервис, что заявляла, что и второго ребенка будет рожать тоже только в США. На вопрос «Почему?» отвечала, что ей понравилась эпидуральная анестезия. Когда ей во время интервью ответили, что в российских роддомах тоже давно обезболивают, она сильно удивилась.
Сына Адама от второго мужа Льва Деньгова солистка «А`Студио» рожала уже в Москве.
Фото и видео: East News, Instagram