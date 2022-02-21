Заворотнюк, Орбакайте и не только: звезды, чьи дети имеют иностранное гражданство

Анастасия Заворотнюк

У Анастасии трое детей. Сына и дочь актриса родила во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас Анне 26 лет, а Майклу 21 год. В 2018 году Заворотнюк родила дочь Милу от третьего мужа, фигуриста Петра Чернышева.

В молодости Анастасии Заворотнюк предрекали едва ли не бесплодие. Когда у нее родилась дочь, счастью актрисы не было предела. Рожать второго ребенка она решила в Америке, чтобы подстраховаться. Майкл автоматически получил гражданство США и непривычное для русского уха имя.

Кристина Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой можно назвать основоположницей моды на роды за границей. 30 лет назад она родила первенца Никиту Преснякова в Лондоне. Правда, законодательство этой страны не предусматривает автоматического получения гражданства младенцем (оно зависит от статуса родителей).

Второй сын Кристины Дени Байсаров родился в Москве. А дочь Клавдия появилась на свет в США, где Орбакайте живет уже много лет с мужем Михаилом Земцовым.