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Этот неловкий момент: звезды, которые случайно засветили лишнее

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Кейт Миддлтон
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Спадающие на красных дорожках лямки платьев, обнажающих грудь перед десятками коллег и фотографов, внезапно взлетевшая вверх от порыва сильного ветра юбка, выглядывающие в слишком высоком разрезе или из-под слишком короткой юбки гениталии... Звезды нередко показывают лишнее на светских мероприятиях и официальных встречах.

Даже у герцогини Кембриджской случались подобные неловкие моменты. К примеру, однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета... Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.

Рекордсменкой по части демонстрации обнаженной груди на красных дорожках смело можно назвать Софи Марсо. Лямки платьев французской актрисы не раз соскальзывали вниз, являя миру ее формы.

Многие звезды демонстрируют отсутствие нижнего белья в платьях с очень высокими разрезами. Для таких провокационных нарядов даже придумали специальное название — вагиноплатья. Недавно в таком на одну из церемоний пришла, например, певица Холзи.

На Олимпиаде в Пхенчхане на днях на французской фигуристке Габриэлле Пападакис расстегнулось платье. Как настоящий профессионал, спортсменка успешно завершила парный короткий танец, несмотря на обнажившуся грудь, а потом назвала это выступление «худшим кошмаром в жизни».

Больше фото с засветившимися интимными частями тела знаменитостей — в фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress, getty

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