Этот неловкий момент: звезды, которые случайно засветили лишнее

Даже у герцогини Кембриджской случались подобные неловкие моменты. К примеру, однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета... Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.