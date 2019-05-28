Закрытые наряды и минимум макияжа: Снигирь, Миддлтон, Собчак и другие самые скромные внешне знаменитости

Одна из самых красивых актрис российского кино Юлия Снигирь может похвастаться шикарной фигурой и правильными чертами лица, однако никогда не выставляет cвою естественную красоту напоказ. Вы едва ли увидите ее в дерзких мини, нарядах с глубокими декольте, с ярким макияжем и сложносочиненными укладками. Юлия предпочитает классические брючные костюмы, застегнутые на все пуговицы рубашки, закрытые платья, нюдовый макияж, мягкие локоны или собранные в пучок волосы.
Фото: Starface
Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон давно пришлось отказаться от смелых модных экспериментов из-за своего статуса. Однако стильные, скромные и лаконичные образы герцогини Кэтрин не отдают нафталином, они вовсе не скучные и делают ее похожей на настоящую леди. Ну а о стрижке и укладке, «как у Кейт», мечтают девушки по всему миру и в Великобритании, в частности, где она является примером для подражания для своих многочисленных поклонниц.
Ксения Собчак прославилась на всю страну, когда была дерзкой блондинкой, предпочитающей откровенные вычурные наряды, блестящие украшения и яркий макияж. За несколько лет Ксения Анатольевна сильно изменилась: она полюбила свой естественный цвет волос и стильные скромные женственные наряды.
Больше знаменитостей, предпочитающих сдержанный стиль, в числе которых Наталья Водянова, Рэйчел Вайс, Кира Найтли, Светлана Устинова, Глафира Тарханова, Анна и Надежда Михалковы, Анджелина Джоли, Мария Кожевникова и другие, — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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