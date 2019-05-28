Закрытые наряды и минимум макияжа: Снигирь, Миддлтон, Собчак и другие самые скромные внешне знаменитости

Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон давно пришлось отказаться от смелых модных экспериментов из-за своего статуса. Однако стильные, скромные и лаконичные образы герцогини Кэтрин не отдают нафталином, они вовсе не скучные и делают ее похожей на настоящую леди. Ну а о стрижке и укладке, «как у Кейт», мечтают девушки по всему миру и в Великобритании, в частности, где она является примером для подражания для своих многочисленных поклонниц.