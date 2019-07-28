Ковальчук в мини, Лобода в сверкающем наряде и другие звезды на закрытии фестиваля «ЖАРА-2019»

Открыла завершающий день фестиваля Светлана Лобода, спевшая любимые миллионами поклонников хиты. Во время исполнения одной из песен к суперзвезде присоединилась начинающая певица Эльгиза Каражанова.

На сцене Светлана Лобода появилась в эффектном наряде: сверкающей накидке и золотистых леггинсах. Стоит отметить, что для певицы, которая предпочитает более дерзкие образы, этот наряд стал довольно скромным.