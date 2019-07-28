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Ковальчук в мини, Лобода в сверкающем наряде и другие звезды на закрытии фестиваля «ЖАРА-2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Баку завершился четырехдневный музыкальный фестиваль «ЖАРА», последний день которого был посвящен так называемому поколонею Z. Так, свои хиты исполнили Тимати, Нюша, Мот, Миша Марвин, Клава Кока и другие молодые исполнители. Впрочем, на сцену также вышли знаменитые звезды, которых поклонники любят уже много лет.

Открыла завершающий день фестиваля Светлана Лобода, спевшая любимые миллионами поклонников хиты. Во время исполнения одной из песен к суперзвезде присоединилась начинающая певица Эльгиза Каражанова.

На сцене Светлана Лобода появилась в эффектном наряде: сверкающей накидке и золотистых леггинсах. Стоит отметить, что для певицы, которая предпочитает более дерзкие образы, этот наряд стал довольно скромным.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Более смелый образ на закрытии фестиваля позволила себе недавно впервые ставшая мамой Нюша. Певица вышла на сцену в необычном комбинезоне со стразами и деталями из латекса.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Самой дерзкой девушкой на красной дорожке стала Ольга Серябкина, продемонстрировавшая себя во всей красе в прозрачном платье-сетке.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ждем с нетерпением следующий фестиваль и предлагаем посмотреть фото звезд с закрытия мероприятия.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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