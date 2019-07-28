Ковальчук в мини, Лобода в сверкающем наряде и другие звезды на закрытии фестиваля «ЖАРА-2019»

Открыла завершающий день фестиваля Светлана Лобода, спевшая любимые миллионами поклонников хиты. Во время исполнения одной из песен к суперзвезде присоединилась начинающая певица Эльгиза Каражанова.
На сцене Светлана Лобода появилась в эффектном наряде: сверкающей накидке и золотистых леггинсах. Стоит отметить, что для певицы, которая предпочитает более дерзкие образы, этот наряд стал довольно скромным.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Более смелый образ на закрытии фестиваля позволила себе недавно впервые ставшая мамой Нюша. Певица вышла на сцену в необычном комбинезоне со стразами и деталями из латекса.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой дерзкой девушкой на красной дорожке стала Ольга Серябкина, продемонстрировавшая себя во всей красе в прозрачном платье-сетке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ждем с нетерпением следующий фестиваль и предлагаем посмотреть фото звезд с закрытия мероприятия.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!