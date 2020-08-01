Яркие летние образы Лободы, Рудовой, Топурии и других эффектных звездных красоток: фото
Фото: Instagram Светланы Лободы
Светлана Лобода предпочитает дерзкие наряды — полупрозрачные тесные майки, рваные шорты и мини-платья с глубокими декольте.
Фото: Instagram Светланы Лободы
Наталья Рудова любит демонстрировать себя во всей красе в еще более провокационных нарядах.
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Кети Топурия любит более скромные, но при этом не менее сексапильные яркие наряды. К слову, певица сама стала дизайнером и теперь делает вещи, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры, не обнажая лишнее.
Фото: Instagram Кети Топурии
Наталья Чистякова-Ионова обычно выбирает яркие наряды, подчеркивающие каждый изгиб фигуры. Летом певица осоенно любит демонстрировать себя во всей красе.
Фото: Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой
Анна Седокова миксует облегающие вещи с объемными, экспериментирует со стилем и любит яркие цвета в одежде.
Фото: Instagram Анны Седоковой
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Фото: Instagram
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