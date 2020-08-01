passion.ru

Яркие летние образы Лободы, Рудовой, Топурии и других эффектных звездных красоток: фото

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 40

Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Лето еще в самом разгаре, так что предлагаем посмотреть на яркие образы для одного из самых теплых и приятных времен года. Мы выбрали эффектные летние наряды знаменитостей, которые могут вас вдохновить.

Светлана Лобода предпочитает дерзкие наряды — полупрозрачные тесные майки, рваные шорты и мини-платья с глубокими декольте.

Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Наталья Рудова любит демонстрировать себя во всей красе в еще более провокационных нарядах.

Наталья Рудова

Фото: Instagram Натальи Рудовой

Кети Топурия любит более скромные, но при этом не менее сексапильные яркие наряды. К слову, певица сама стала дизайнером и теперь делает вещи, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры, не обнажая лишнее.

Кети Топурия

Фото: Instagram Кети Топурии

Наталья Чистякова-Ионова обычно выбирает яркие наряды, подчеркивающие каждый изгиб фигуры. Летом певица осоенно любит демонстрировать себя во всей красе.

Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой

Анна Седокова миксует облегающие вещи с объемными, экспериментирует со стилем и любит яркие цвета в одежде.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой

Больше эффектных модных летних образов знаменитостей смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!