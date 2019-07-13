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Теплые страны, яркие бикини и стройные фигуры: как Брежнева, Пугачева и другие звезды проводят лето

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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram
Одни знаменитости этим летом выбрали активный отдых, другие захотели просто насладиться теплым морем, солнцем и живописными пляжами. Кто-то отправился в путешествие один, кто-то с друзьями, а некоторые целыми семьями. Мы собрали самые яркие фото и видео из летних отпусков звезд.

Вера Брежнева и Константин Меладзе решили устроить себе каникулы в Италии, в Форте-дей-Марми, откуда певица публиковала забавные и очень летние Stories, фото и видео. Именно там супруги сыграли свою тайную свадьбу в 2015 году.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились этим летом в Италии. Торжественная церемония состоялась на роскошной вилле Астор в Сорренто. Влюбленные устроили застолье на свежем воздухе и любовались вместе с гостями потрясающей красоты закатом. Медовый месяц молодожены решили провести в Греции.

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили семейные каникулы с дочерью Лизой и сыном Гарри в Юрмале. Юморист показал в Instagram, как радовалась его семья после приезда на берегу Рижского залива.

Алена Свиридова уехала отдыхать в Керчь – свой родной город. Причем весь путь из Москвы она сама вела машину. В Керчи артистка наслаждается природой и теплым морем. В Instagram певица разместила видео, которое сделала во время заплыва на падлборде. «Девушка с веслом», - подписала она ролик.

Алика Смехова отправилась на Кипр. Актриса любуется живописным окрестностям Пафоса, купается, загорает и... гоняет на мотоцикле.

Юлия Барановская путешествует с детьми по Камбодже. «Камбоджа -пятый день. Утром мы были в древнем храме Преах Вихея, который был построен в 10 веке на приграничной территории Камбоджи и Тайланда. Несколько лет назад он стал причиной вооруженного конфликта между двумя странами - храм находится на высоком обрыве и дорога к нему тогда вела через Тайланд. Страны воевали, каждая пыталась доказать, что храм принадлежит ей, но ЮНЕСКО поставило точку в этой борьбе, решив, что храм - собственность кхмер. Камбоджийские власти построили свою дорогу, по которой сейчас любой желающий может к нему подняться. Но раньше туда пускали только по паспортам, чтобы тайцы не пробрались. Храм очень красивый, виды с него потрясающие, всем советую посетить! А вечером встречали закат на озере Як Лоум - оно находится в кратере вулкана, который спит много веков, но тем не менее озеро очень правильной формы, глубиной 50 метров и с чистой и красивой водой», — рассказала телеведущая в Instagram.

Сергей Лазарев проводит отпуск с сыном Никитой в жарком Майами.

А Валерия и Иосиф Пригожин, в отличие от большинства коллег, захотели провести летние каникулы в холодной, но очень красивой Исландии. «Сколько впечатлений! Сколько всего с нами происходит впервые! Никогда раньше я не поднималась на ледник, никогда не пила талую ледниковую воду, никогда не путешествовала по бездорожью на таких машинах с гигантскими колёсами, никогда не стояла в месте разлома тектонических плит, никогда раньше не видела гейзер, никогда раньше не сидела верхом на исландской лошади, никогда не спускалась на дно кратера вулкана. Я некоторые спрашивают, что нам в тепле не сидится», — рассказала певица.

Больше снимков знаменитостей, отдыхающих в самых разных странах, смотрите в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram

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