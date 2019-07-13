Теплые страны, яркие бикини и стройные фигуры: как Брежнева, Пугачева и другие звезды проводят лето

Юлия Барановская путешествует с детьми по Камбодже. «Камбоджа -пятый день. Утром мы были в древнем храме Преах Вихея, который был построен в 10 веке на приграничной территории Камбоджи и Тайланда. Несколько лет назад он стал причиной вооруженного конфликта между двумя странами - храм находится на высоком обрыве и дорога к нему тогда вела через Тайланд. Страны воевали, каждая пыталась доказать, что храм принадлежит ей, но ЮНЕСКО поставило точку в этой борьбе, решив, что храм - собственность кхмер. Камбоджийские власти построили свою дорогу, по которой сейчас любой желающий может к нему подняться. Но раньше туда пускали только по паспортам, чтобы тайцы не пробрались. Храм очень красивый, виды с него потрясающие, всем советую посетить! А вечером встречали закат на озере Як Лоум - оно находится в кратере вулкана, который спит много веков, но тем не менее озеро очень правильной формы, глубиной 50 метров и с чистой и красивой водой», — рассказала телеведущая в Instagram.