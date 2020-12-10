Анна Старшенбаум — о съемках, секретах красоты и личном: «Я самодостаточная, но хочу встретить сильного мужчину»
Фото: Starface
Passion.ru: Анна, расскажите, как готовились к вашей роли в сериале «Зови меня мамой»? Что было самым сложным, что в вашей героине близко вам самой, а что нет?
Анна Старшенбаум: Роль в проекте «Зови меня мамой» стала для меня испытанием — в силу того, что я сыграла абсолютно несвойственную мне героиню, с другой психофизикой, c другой органикой, из другого времени. Мне пришлось полностью переобуться для исполнения этой роли, я до сих пор не могу с уверенностью сказать, что мне это удалось.
Фото: Kinopoisk
Passion.ru: Какой ролью в своей карьере гордитесь больше всего?
А. С.: Пока никакой не горжусь, есть роль, которой я довольна. Это роль Инги в многосерийном художественном фильме «Дипломат» для Первого канала.
Passion.ru: Вы мало рассказываете о личной жизни... Вы сейчас влюблены, есть ли рядом с вами любимый мужчина? Хотели бы еще выйти замуж и сколько бы еще хотели детей?
А. С.: Пока рядом со мной нет любимого мужчины. Сама по себе мысль о замужестве меня не беспокоит. Она появляется у меня, когда я встречаю достойного мужчину, так как такого сейчас рядом нет, то и идея брака и детей меня тоже не особо волнует.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Расскажите о качествах, которые вы цените больше всего других в мужчинах. Что для вас недопустимо в отношениях с мужчинами, что может вас отпугнуть?
А. С.: В мужчинах больше всего ценю силу, внутреннюю и физическую, духовную, психологическую. Ценю честь и достоинство, честность, стать. Недопустима для меня слабость. Особенно слабость в виде вранья близким — это просто красная лампочка для меня.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Что вам больше всего нравится в себе как женщине, а что считаете своими недостатками, над которыми бы стоило поработать?
А. С.: С этого года отчетливо поняла, что надо больше внимания уделять себе. Как говорят в самолетах, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка — вот это прямо про меня. Я всю жизнь пыталась угодить: родителям, любимому мужчине... А сейчас поняла, что больше не хочу угождать, хочу заниматься собой, развиваться, и если и отдавать кому-то много внимания, то только в равноценном ключе, чтобы это был равноценный обмен. Так что стремление угождать считаю своим самым большим недостатком, над которым теперь работаю. И, мне кажется, успешно — судя по тому, как меняется моя жизнь, я вижу плоды. В женщинах я ценю самодостаточность, самостоятельность. Я в себе это уважаю, что я все могу сделать сама. Немножко я, правда, уже устала от этого... Если бы рядом появился какой-то человек, который бы разделил со мной эту мою самость, я была бы очень не против.
Passion.ru: Кого считаете образцом для подражания?
А. С.: Образца для подражания у меня нет. Я считаю, что каждый человек индивидуален, что не нужно стремиться быть похожим на кого-то или на кого-то ориентироваться. Путь каждого очень индивидуален, исключителен, и тем он и интереснее.
Фото: Instagram Анны Старшенбаум
Passion.ru: Расскажите, как поддерживаете себя в форме. Какие у вас диеты, тренировки, практики?
А. С.: Я считаю, что основой хорошей формы является психологический аспект. Он лежит в основе всего. Мне кажется, внешние факторы влияния — спорт или диета — они не так важны, как внутреннее гармоничное состояние. Поэтому я больше слежу за своим психологическим состоянием, остальное просто поддерживаю этим состоянием. Если мне хочется сходить в спортзал, то иду, если мне хочется съесть что-то легкое, то я ем. Но если мне не хочется ни в зал, ни на салатиках сидеть, то я этого не делаю. Я к себе лояльна, я к себе прислушиваюсь. И считаю это залогом счастья и здоровья.
Но тем не менее я ем маленькими порциями, не специально, просто из-за того, что я не восполняю едой недостаток эндорфинов, как это делают многие. Я нахожу эндорфины в других занятиях, так что я достаточно редко и мало ем. Не люблю жирное и жареное, мясо — у меня легкое питание. И я очень люблю ходить, много и быстро, желательно на свежем воздухе, где-нибудь в лесу. Стараюсь гулять каждый день или через день, люблю двигаться, стараюсь не сидеть на месте.
Passion.ru: У вас есть любимые бьюти-ритуалы?
А. С.: Я считаю, что на мою внешность очень сильно влияет здоровье моей спины. У меня есть определенный целый ритуал, с большим количеством всякой атрибутики дома, для поддержания своей спины в нормальном состоянии. Как известно, человек прямоходящий, и это не совсем естественное наше положение. После тридцати нездоровое давление на позвоночник ощущается уже в полной мере. Я использую коврик Pranamat, есть еще русский коврик какого-то русского ученого — в общем иголочки для спины. Использую пистолет Gess — это тренажер для пробивания мышц спины, есть разные фирмы. И еще у меня есть подушка-массажер с инфракрасным излучением, на которую можно ложиться и под собственным весом очень здорово прорабатывать спину. Вишу на турнике, делаю специальную йогу для спины, еще у меня есть специальный твердый валик, по которому я катаюсь спиной, — это я открыла для себя благодаря пилатесу.
Фото: Instagram Анны Старшенбаум
Passion.ru: Как ухаживаете за лицом?
А. С.: Что касается лица, я раньше никогда им не занималась, а сейчас для меня это целый ритуал. Утром и вечером, начала только после тридцати ухаживать за кожей — в определенной последовательности наносить сыворотки, крема, умывалки, делать массаж лица. В итоге время, которое я начала уделать себе, очень положительно сказывается на моем состоянии в течение дня. Когда мышцы расслабляются, когда заботишься о себе — и мышцы лица, и мышцы спины, — начинаешь лучше выглядеть. Вообще, ничто так не украшает женщину, конечно, как расслабление. На мой взгляд, это главное. От напряжения мы становимся скрюченными, сморщенными, злобными и неприятными. А когда расслабляемся, у нас сразу такие нежные и красивые лица. Ну и, конечно, надо высыпаться — это святое.
Passion.ru: Вы часто меняете прически, как ухаживаете за волосами?
А. С.: Что касается причесок — да, я очень часто меняла их под роли, чтобы каждый раз образ был не похож на предыдущий, чтобы зрителю было интересно, чтобы не ассоциироваться с другими своими ролями. Но сейчас, с возрастом, мне стало важнее собственное здоровье, в том числе здоровье своих волос и здоровье психологическое. Поэтому я сейчас больше стремлюсь к стабильности и не планирую продолжать такие частые смены имиджа, хочу закрепиться в чем-то одном. Планирую не красить больше волосы и отращивать длину, отращивать свой цвет. Изменилась у меня политика компании в этом смысле: раньше на первом месте была профессия, а теперь — здоровье и здоровая красота.
Фото: Instagram, пресс-служба, eastnews, starface
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