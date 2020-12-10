Анна Старшенбаум — о съемках, секретах красоты и личном: «Я самодостаточная, но хочу встретить сильного мужчину»

Passion.ru: Расскажите, как поддерживаете себя в форме. Какие у вас диеты, тренировки, практики?

А. С.: Я считаю, что основой хорошей формы является психологический аспект. Он лежит в основе всего. Мне кажется, внешние факторы влияния — спорт или диета — они не так важны, как внутреннее гармоничное состояние. Поэтому я больше слежу за своим психологическим состоянием, остальное просто поддерживаю этим состоянием. Если мне хочется сходить в спортзал, то иду, если мне хочется съесть что-то легкое, то я ем. Но если мне не хочется ни в зал, ни на салатиках сидеть, то я этого не делаю. Я к себе лояльна, я к себе прислушиваюсь. И считаю это залогом счастья и здоровья.

Но тем не менее я ем маленькими порциями, не специально, просто из-за того, что я не восполняю едой недостаток эндорфинов, как это делают многие. Я нахожу эндорфины в других занятиях, так что я достаточно редко и мало ем. Не люблю жирное и жареное, мясо — у меня легкое питание. И я очень люблю ходить, много и быстро, желательно на свежем воздухе, где-нибудь в лесу. Стараюсь гулять каждый день или через день, люблю двигаться, стараюсь не сидеть на месте.

Passion.ru: У вас есть любимые бьюти-ритуалы?

А. С.: Я считаю, что на мою внешность очень сильно влияет здоровье моей спины. У меня есть определенный целый ритуал, с большим количеством всякой атрибутики дома, для поддержания своей спины в нормальном состоянии. Как известно, человек прямоходящий, и это не совсем естественное наше положение. После тридцати нездоровое давление на позвоночник ощущается уже в полной мере. Я использую коврик Pranamat, есть еще русский коврик какого-то русского ученого — в общем иголочки для спины. Использую пистолет Gess — это тренажер для пробивания мышц спины, есть разные фирмы. И еще у меня есть подушка-массажер с инфракрасным излучением, на которую можно ложиться и под собственным весом очень здорово прорабатывать спину. Вишу на турнике, делаю специальную йогу для спины, еще у меня есть специальный твердый валик, по которому я катаюсь спиной, — это я открыла для себя благодаря пилатесу.