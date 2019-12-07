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Взгляд на миллион или перебор? Лонгория, Кудрявцева и другие звезды с накладными ресницами

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Слайд, который
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Ева Лонгория

Фото: Global Look Press / F. S

Многие знаменитости любят яркий макияж и накладные ресницы, которые помогают сделать глаза более выразительными. Некоторые известные девушки предпочитают более естественные реснички, а другие так увлекаются, что в итоге выглядят слишком ненатурально и даже нелепо.

Одной из самых больших любительниц очень длинных и слишком пушистых ресниц является звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория, которая из-за этого в итоге обычно выглядит на красных дорожках как танцовщица кабаре.

Фото: Instagram

Лера Курявцва тем временем вот уже много лет не изменяет своему имиджу платиновой блондинки с ярким макияжем и кукольными ресницами. В таком же образе Барби на публике, как правило, появляется и певица Рита Ора.

Фото: Global Look Press / Faye Sadou

Ким Кардашьян любит ресницы с эффектом слипшихся волосков, похожих на... паучьи лапки. Одни в итоге считают, что глаза звезды реалити выглядят очень выразительно, а другие уверены, что такие ресницы смотрятся слишком ненатурально.

Фото: Global Look Press / face to face

Певица Нюша любит экспериментировать с длинной и густотой ресниц. Правда, иногда звезда слишком увлекается...

Фото: Instagram

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс, являющаяся одной из самых желанных женщин планеты, предпочитает более короткие, но очень густые ресницы, которые помогают ей создать манящий взгляд с поволокой.

Фото: Global Look Press / face to face

Более естественные реснички выбирают супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова...

Фото: Instagram

... и певица Селена Гомес.

Фото: Global Look Press / face to face

Больше эффектных знаменитостей с самыми разными накладными ресницами — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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