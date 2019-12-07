Взгляд на миллион или перебор? Лонгория, Кудрявцева и другие звезды с накладными ресницами
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Фото: Global Look Press / F. S
Одной из самых больших любительниц очень длинных и слишком пушистых ресниц является звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория, которая из-за этого в итоге обычно выглядит на красных дорожках как танцовщица кабаре.
Фото: Instagram
Лера Курявцва тем временем вот уже много лет не изменяет своему имиджу платиновой блондинки с ярким макияжем и кукольными ресницами. В таком же образе Барби на публике, как правило, появляется и певица Рита Ора.
Фото: Global Look Press / Faye Sadou
Ким Кардашьян любит ресницы с эффектом слипшихся волосков, похожих на... паучьи лапки. Одни в итоге считают, что глаза звезды реалити выглядят очень выразительно, а другие уверены, что такие ресницы смотрятся слишком ненатурально.
Фото: Global Look Press / face to face
Певица Нюша любит экспериментировать с длинной и густотой ресниц. Правда, иногда звезда слишком увлекается...
Фото: Instagram
Звезда «Трансформеров» Меган Фокс, являющаяся одной из самых желанных женщин планеты, предпочитает более короткие, но очень густые ресницы, которые помогают ей создать манящий взгляд с поволокой.
Фото: Global Look Press / face to face
Более естественные реснички выбирают супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова...
Фото: Instagram
... и певица Селена Гомес.
Фото: Global Look Press / face to face
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Фото: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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