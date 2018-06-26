Высокие разрезы и дерзкие мини: звезды, которые любят демонстрировать ноги

Наступило долгожданное лето, а это значит можно носить короткие юбки и шорты и демонстрировать всем свои ноги. Пусть эти знаменитости, которые любят дерзкие мини и высокие разрезы, вдохновят вас при выборе нарядов. Даже если ваши ваши ноги не так идеальны, как у звезд, — не стесняйтесь.