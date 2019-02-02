Выпадающие из тесных рюшей формы, «платье-метла» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Джеки Крус
Джеки Крус вышла на красную дорожку в каком-то облаке черно-белых рюш в горох, едва прикрывавшем ее пышные формы. Завершали образ странные прозрачные ботильоны из клеенки.
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт на одном из мероприятий появилась в черном платье с бахромой, похожем на огромную метлу. На вручении кинонаград актриса была в еще более неудачном платье.
Дуа Липа
Дуа Липа продемонстрировала себя во всей красе в платье с абсолютно прозрачной юбкой. Кроме того, в этом смелом наряде певице было явно тесновато.
Линдси Пелас
За классический образ безвкусной вульгарной блондинки с силиконовой грудью в нелепой кричаще-сексуальной одежде на минувшей неделе отвечала Линдси Пелас.
Джейн Фонда
Джейн Фонда была похожа на огромную красную рыбу в блестящих чешуйках, выброшенную на берег.
Марианна Палка
Переходим к самым трешовым образам недели. Марианна Палка решила выгулять на светском мероприятии очень странное прозрачное платье с неоново-синими рукавами, под которое надела большие белые трусы.
Майя Линн Робинсон
Майя Линн Робинсон очевидно хотела быть похожей на коралловый риф и отлично смотрелась бы рядом с Джейн Фондой в «рыбьем» платье.
Эрика Баду
Эрика Баду всегда одевается необычно, но на этот раз мы не оценили образ певицы. Слишком уж сапоги с огромными голенищами гармошкой уродовали ее фигуру.
Кристиана Пауль
При взгляде на Кристиану Пауль кажется, что актриса сильно вывихнула плечо перед выходом на красную дорожку.
Селин Дион
Селин Дион недавно перестала скрывать роман с молодым танцором, отправилась на парижскую неделю моды и начала выгуливать в модной столице мира образ один причудливей другого. Больше всего нам не понравился этот, с фуражкой, на которую она повязала черный прозрачный платок.
Луэнелль Кэмпбелл
Превзойти всех на минувшей неделе удалось Луэнелль Кэмпбелл. Особенно нас впечатлило леопардовое окрашивание на голове актрисы.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress
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