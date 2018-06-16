Выпадающая из декольте грудь, супермини и другие провалы звезд на прошедшей неделе

Рианна пришла на премьеру фильма «8 подруг Оушена» в платье, похожем на мятую золотую фольгу. Певица, сыгравшая в картине опасную воровку, в последнее время регулярно попадает в таблоиды из-за того, что располнела и становится все менее похожей на себя стройную-юную. На этот раз пышная грудь Рианны буквально вываливалась из странного платья, певица то и дело заправляла ее обратно и выглядела так, как будто собирается покормить ребенка, но ей мешают фотографы и гости премьеры.