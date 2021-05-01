Все — в сад: Кожевникова, Пересильд и другие заядлые дачники из числа звезд

В итоге идею подала тетя актрисы — дачница со стажем. Она посоветовала племяннице высадить помидоры на собственном участке. Совет оказался дельным: никакой аллергии у Максима на помидоры больше не наблюдалось. А дачная жизнь потихоньку захватила актрису. Теперь она высаживает в теплицах разные сорта помидоров и не только. Например, на участке Кожевниковой растет малина, крыжовник, клубника, смородина, множество цветов.

Актриса не скрывает, что участок требует много времени и сил, порой после дня дачных работ спина предательски ноет, но урожай сполна покрывает все вложенные усилия.

Лолита

У певицы две дачи: ближняя и дальняя. Первая находится в подмосковном Дорохово. Там всего шесть соток, где певица выращивает помидоры, огурцы, зелень, кустарники. Есть даже виноградник, привезенный из Молдовы. Не все знают, что артистка закручивает банки с соленьями и варит варенье. А еще любит избавлять участок от сорняков и ненавистного (и ядовитого) борщевика.

В небольшом городке Болгарии у певицы куда больше соток и внушительных размеров дом. Лолита и ее бывший супруг Дмитрий Иванов проводили там много времени, экс-супруг лично продумывал ландшафтный дизайн.