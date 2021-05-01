Все — в сад: Кожевникова, Пересильд и другие заядлые дачники из числа звезд
Мария Кожевникова
Еще несколько лет назад актриса точно не мечтала о жизни за городом. Любовь к даче случилась позже, когда у среднего сына Максима выявили аллергию на помидоры. Мария стала интересоваться здоровым питанием и пришла к очевидному выводу: найти в наших магазинах овощи, ягоды и фрукты, необработанные пестицидами, очень сложно. А с появлением детей вопрос того, что мы едим, становится актуальным для каждой семьи.
Фото: Instagram @mkozhevnikova
В итоге идею подала тетя актрисы — дачница со стажем. Она посоветовала племяннице высадить помидоры на собственном участке. Совет оказался дельным: никакой аллергии у Максима на помидоры больше не наблюдалось. А дачная жизнь потихоньку захватила актрису. Теперь она высаживает в теплицах разные сорта помидоров и не только. Например, на участке Кожевниковой растет малина, крыжовник, клубника, смородина, множество цветов.
Актриса не скрывает, что участок требует много времени и сил, порой после дня дачных работ спина предательски ноет, но урожай сполна покрывает все вложенные усилия.
Лолита
У певицы две дачи: ближняя и дальняя. Первая находится в подмосковном Дорохово. Там всего шесть соток, где певица выращивает помидоры, огурцы, зелень, кустарники. Есть даже виноградник, привезенный из Молдовы. Не все знают, что артистка закручивает банки с соленьями и варит варенье. А еще любит избавлять участок от сорняков и ненавистного (и ядовитого) борщевика.
В небольшом городке Болгарии у певицы куда больше соток и внушительных размеров дом. Лолита и ее бывший супруг Дмитрий Иванов проводили там много времени, экс-супруг лично продумывал ландшафтный дизайн.
Фото: Instagram @lolitamilyavskaya
Успевать присматривать за двумя дачными участками в разных странах певице одной не удается, потому она нанимает в помощь людей. Правда, периодическим с ними расстается. Например, Лолита уволила семейную пару, которая присматривала за котами артистки на подмосковной даче. По словам певицы, они разнесли дачу в хлам, за те девять месяцев, что она там не была. Но несмотря на подобные неприятности, певица любит проводить время на свежем воздухе на одной из дач.
Роза Сябитова
Телеведущая долгие годы мечтала о загородном доме, который будет ей и пристанищем, и дачей. Мечту осуществила лишь несколько лет назад, свой дом она называет родовым гнездом. Копаться на грядках соведущая Ларисы Гузеевой в шоу «Давай поженимся!» как раз не любит, потому на участке нет теплиц и картошки. Целью было обустроить участок так, чтобы там отдыхать и наслаждаться жизнью. На территории есть открытая веранда, беседка, гриль, баня и сад, деревья и кустарники для которого подарили коллеги Лариса Гузеева, Василиса Володина, Андрей Малахов.
Фото: Instagram @syabitova_roza
Дом обошелся телесвахе в 13 миллионов рублей. Родовым гнездом хозяйка довольна: рядом лес и речка, никакой московской суеты. Именно здесь Сябитова проведет майские праздники. В гости постараются приехать сын и дочь.
Юлия Меньшова
У телеведущей и ее супруга Игоря Гордина дача появилась шестнадцать лет назад. Меньшова признается, что никогда не проводила там столько времени, как в прошлом году. Во время режима строгой самоизоляции семья перебралась за город — дачный участок находится по соседству с поместьем поэта Федора Тютчева. В момент, когда весь мир встал на паузу, актриса и ведущая вместе с мужем и детьми исследовала окрестности.
Фото: Instagram @juliavmenshova
«Столько всего обнаружили благодаря этому странному периоду, когда почти весь земной шарик встал на паузу. И пауза эта нравится мне все больше», — отмечала прошлым летом Юлия. Телеведущая не любительница грядок, но зато с удовольствием занимается дизайном интерьеров. На момент появления дома у пары было немного денег — на дизайнерскую мебель точно не хватало. В итоге Юля приобрела обычную деревянную мебель, но модернизировала ее: покрыла лаком, обшила тесьмой. До сих пор радует глаз.
Певица Слава
Фото: instagram.com/nastya_slava
Артистка, которая называет себя транжирой, знающей толк в шопинге и удовольствиях, меньше всех похожа на заядлую дачницу. Тем не менее несколько лет назад артистка занялась обустройством дачного участка на северо-западе Москвы. К примеру, у нее рядом с домом растет каштан, ива, вишня и калина, клубника. В гости часто заходит соседка Любовь Успенская. Слава всегда рада соседям — голодным от нее никто не уходит.
Арина Шарапова
Фото: Instagram @arinasharapova1tv_official
Ее дача находится на другом конце города — на юге, в шестидесяти километрах от Москвы. Дачный участок с историей — здесь растут деревья, высаженные еще ее бабушками, всего 25 сортов. Телеведущая каждое лето закручивает компоты и варит варенье. Банок с лихвой хватает на семью и друзей. Открывается дачный сезон теледивы традиционно в первых числах мая — этот год не станет исключением.
Юлия Пересильд
Фото: Instagram @juliaperesild
Пожалуй, дальше всех из вышеперечисленных звезд дача у звезды военной драмы «Битва за Севастополь». Ее дом находится в Калужской области, в 150 километрах от Москвы. Актриса рассказывала, что редко там бывает, подумывала даже о продаже, так как жилище постоянно требует вложений: то крышу обновить, то газ подвести. В итоге в прошлом году Юля радовалась, что не сделала этого. Пару месяцев актриса вместе с семьей провела именно там. Удивительно, но несмотря на редкие визиты, Пересильд даже умудряется собирать урожай с грядок.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!