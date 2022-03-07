Все та же красотка: как живет и выглядит королева боевиков 1980-х Синтия Ротрок

Синтия Ротрок родилась 8 марта 1957 года. До подросткового возраста она и не думала заниматься спортом. Но однажды увидела, как тренируются родители приятеля-соседа, и захотела и себя испробовать в восточных единоборствах.

Мать привела ее в секцию на пробные четыре месяца. Но девочка-подросток невысокого роста неуютно чувствовала себя в спортзале, где были в основном молодые люди, но спорт ее завораживал. «Тогда мне очень нравились эти движения, я подумала, что классно было было бы заработать и свой пояс», — рассказывала она позже.

Но постоянные тренировки быстро надоели Синтии, к тому же во время спарринга она получила ощутимый удар по голове от тренера. И она заявила родителям, что на татами больше не вернется. Но у матери был серьезный аргумент: занятия оплачены на четыре месяца вперед, нужно отходить. Пришлось тренировки продолжить, это и стало переломным моментом. Вскоре Синтия Ротрок поняла, что у нее явные способности, она прогрессирует на глазах, и о том, что надо бросить спорт, речи больше не шло.