Все та же красотка: как живет и выглядит королева боевиков 1980-х Синтия Ротрок
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Фото: Kinopoisk.ru
Молодому поколению киноманов имя Синтии Ротрок может быть и не знакомо. Но те, кто рос в пору, когда видеомагнитофоны только начали появляться в России и на видеокассетах массово расходились боевики, озвученные одним голосом, знают эту невысокую белокурую спортсменку. В фильмах 1980-х и начала 1990-х ей не было равных: ее героини отчаянно боролись со злом, побеждая даже более крепких соперников.
Фото: East News
Синтия Ротрок родилась 8 марта 1957 года. До подросткового возраста она и не думала заниматься спортом. Но однажды увидела, как тренируются родители приятеля-соседа, и захотела и себя испробовать в восточных единоборствах.
Мать привела ее в секцию на пробные четыре месяца. Но девочка-подросток невысокого роста неуютно чувствовала себя в спортзале, где были в основном молодые люди, но спорт ее завораживал. «Тогда мне очень нравились эти движения, я подумала, что классно было было бы заработать и свой пояс», — рассказывала она позже.
Но постоянные тренировки быстро надоели Синтии, к тому же во время спарринга она получила ощутимый удар по голове от тренера. И она заявила родителям, что на татами больше не вернется. Но у матери был серьезный аргумент: занятия оплачены на четыре месяца вперед, нужно отходить. Пришлось тренировки продолжить, это и стало переломным моментом. Вскоре Синтия Ротрок поняла, что у нее явные способности, она прогрессирует на глазах, и о том, что надо бросить спорт, речи больше не шло.
На первых же своих соревнованиях Синтия заняла второе место. А через полгода усиленных тренировок побеждала обладателей черных поясов.
Тогда девушка осознала, что вскоре ей не будет равных, но для этого надо усиленно и регулярно тренироваться. Так вышло. Ротрок обладает шестью черными поясами разных видов единоборств: тангсудо, каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу, в совершенстве владеет шестом, металлическим веером, широким китайским мечом, цепью, кобудо и бугей.
Синтия Ротрок завоевала столько титулов, кубков, медалей, спортивных званий, что еще ни одна спортсменка так и не смогла побить ее рекорды.
Спортсменка стала сниматься в рекламе, а вскоре ее заметили и менеджеры из киноиндустрии. Причем ее карьера артистки началась далеко от Голливуда — в Гонконге. Местная кинокомпания заключила с чемпионкой контракт, и в 1985 году состоялся дебют Синтии в кино — в фильме «Да, мадам!», ставшем хитом. Ротрок в одночасье превратилась в звезду Востока.
В последующие несколько лет она появилась в десятках фильмов, где сыграла с известными актерами: Само Хуном, Юэнем Бьяо, Боло Йеном.
Джеки Чан приглашал ее в свой фильм, но вскоре планы изменились, актер получил очередную травму и долго восстанавливался, а Синтия, не теряя времени, переключилась на другой проект.
Фото: Кадр фильма
Журнал о боевых искусствах Black Belt оценил талант и спортивные достижения Синтии выше, чем достижения ее коллег-мужчин. «Грудь у нее лучше, чем у Шварценеггера, взгляд круче, чем у Норриса, а врагов она, в отличие от Сталлоне, побеждает на высоких каблуках», — писало о ней издание.
Проработав несколько лет на Востоке, Ротрок перебралась в Голливуд. Здесь ее партнерам на съемках сразу стал Ричард Нортон (тоже звезда боевиков и мастер восточных единоборств), с ним она появилась сразу в нескольких фильмах. Актеры дружат до сих пор, вместе тренируют голливудских знаменитостей и проводят мастер-классы и шоу восточных единоборств.
Синтию называют королевой боевиков. Компания-разработчик Midway Games, создавшая игры Mortal Kombat, сделала Ротрок прототипом образа Сони Блейд.
Синтия снялась почти в 90 фильмах и видео. Она востребована до сих пор. Сейчас у нее уже не главные роли, но это для нее и не является самоцелью. В ближайшее время зрители увидят сразу 17 фильмов с ее участием.
Фото: www.instagram.com/officialcynthiarothrock
Синтия владеет несколькими спортивными клубами в Голливуде, где и сама много и регулярно тренируется. В свои 65 лет спортсменка и актриса находится в той же великолепной форме, что и 30 лет назад: она с легкостью садится на шпагаты и выполняет сложные трюки.
Также Ротрок работает комментатором соревнований по боевым искусствам, проводит семинары по кунг-фу, инструктирует голливудских знаменитостей и готовит их к съемкам. В 2014 году имя Синтии Ротрок внесли в зал славы Hall of Fame Inductees.
Фото: www.instagram.com/officialcynthiarothrock
О личной жизни актриса не любит рассказывать. Известно, что она была замужем за юристом и у нее есть взрослая дочь Скайлер София Ротрок, которая очень сильно внешне похожа на мать. Кстати, Скайлер тоже преподает восточные единоборства.
Синтия активно ведет Instagram, где рассказывает о своих увлечениях — дайвинге, скалолазанию и других экстремальных видах.
www.instagram.com/officialcynthiarothrock
www.instagram.com/officialcynthiarothrock
У Синтии подтянутая, спортивная, накачанная фигура с тонкой талией и впечатляющим бюстом (похожим на ненатуральный). Она выглядит, по мнению многих фанатов, лучше, чем 20 лет назад. И с этим трудно поспорить. Спортсменка давно отказалась от образа блондинки: она носит темные длинные волосы с яркими прядями.
А вы смотрели фильмы с участием Синтии Ротрок?
Фото: Instagram, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru