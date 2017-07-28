На прошедшей неделе в Баку по всем фронтам отгремел фестиваль «Жара». Опустим подробности жарких во всех смыслах вечеринок и эффектных выступлений артистов. Предлагаем рассмотреть галерею замысловатых образов звезд, прилетевших в азербайджанскую столицу с чемоданами, полными дизайнерских находок, на которые больно смотреть.

Лолита

Абсолютный лидер прошедшей недели, порвавший все и всех. В таком пододеяльнике Лолита вышла на сцену, дальше — больше. Когда эта накидка, отделявшая публику от полного кромешного ада, упала, певица осталась в прозрачном комбинезоне с черными узорами, похожими на татуировки в виде древних орнаментов. Из животных инстинктов артистке удалось пробудить у всех ее увидевших разве что инстинкт самосохранения.

В Сети Милявскую высмеяли на все лады, сравнив c всадником Апокалипсиса, птеродактилем и Чужим из фильмов Ридли Скотта и назвав ее Бейонсе, которую мы заслужили. Сама Лолита, ставшая героиней десятков мемов, назвала себя последней толстой артисткой и счастливой женщиной, у которой все в порядке с фигурой, самооценкой и личной жизнью. На будущее хотим уточнить, что предпочитаем верить ей на слово. Алла Пугачева

Алла Пугачева, видимо, решила оставить лавры шальной императрицы Ирине Аллегровой, а сама выступила в Баку в образе маленькой счастливой принцессы в прозрачной летящей юбочке и розовых панталонах. Максим Галкин супругу поддержал и вышел на сцену подпеть ей в образе прекрасного принца. Юлианна Караулова

Юлианна Караулова могла бы одолжить Алле Пугачевой свои розовые косички, чтобы Примадонна выглядела еще более молодо и задорно. Но нет — Юлианна сама предпочла выглядеть еще более нелепо, чем если бы просто вышла на дорожку в платье с такой вот юбкой-одеялком. Григорий Лепс

Розовый вообще был популярным цветом на фестивале. Вот, к примеру, пятьдесят оттенков розового от Григория Лепса. Жасмин

Жасмин, видимо, пора записать дуэт с Григорием Лепсом. Наталья Рудова

Впрочем, не все так уж старались принарядиться. Наталья Рудова, к примеру, просто загорала топлес. Но перед выходом на дорожку согласилась натянуть шорты и накинуть простыню. Светлана Лобода

Светлана Лобода поддержала неискоренимую любовь девушек к платьям-занавескам. Наталья Бардо

Жаль, Наталья Бардо пришла в этих клетчатых занавесочках на другое мероприятие, а не туда, куда Светлана Лобода надела занавеску. Девушки отлично бы дополнили друг друга. Софи Кальчева

«Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря. И от Цезаря подальше, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться...» Софи Кальчева недавно рассталась с популярным певцом Николаем Басковым. Призналась, что было сложно соответствовать его звездным требованиям, а теперь — как камень с души. Но пора взять себя в руки и не выдавать такую жуткую провинцию на красных дорожках. Даже у моря. Юлия Барановская

Юлия Барановская перед поездкой в Баку успела забежать с детьми на распродажу в «Глорию Джинс». Холли Берри

Нет, это Холли Берри не на красной дорожке фестиваля «Жара», а на премьере своего нового фильма в Лос-Анджелесе. Еще и нижнее белье из-под юбки выглядывало. Ладно хотя бы премьера фильма о пляже была, а не триллера о похищении детей. Моника Беллуччи

Моника Беллуччи на благотворительном ужине Красного Креста в Монако решила поэкспериментировать с образом злой ведьмы Урсулы из «Русалочки». Похожие то ли на щупальца, то ли на рыболовные сети куски прозрачной ткани волочились за актрисой со всех сторон и уродовали фигуру не меньше, чем блуза с огромными рукавами. Шарлен Уиттсток