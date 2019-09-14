Восток — дело тонкое: Фань Бинбин, Люси Лью и другие самые красивые знаменитости с азиатскими корнями

Китайская актриса и певица Фань Бинбин получила статус звезды благодаря главной роли в тайваньской телевизионной комедии «Принцесса Жемчужина». Фань выпустила несколько музыкальных альбомов, появлялась на обложках глянцевых журналов и стала лицом нескольких известных брендов. Кроме того, актриса открыла свою собственную студию Fan Bingbing Workshop и школу искусств в Пекине. В 2013 году она возглавила список самыx знаменитых людей Китая, за последние несколько лет она снялась в таких голливудских фильмах как «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Железный человек 3».