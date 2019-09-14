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Восток — дело тонкое: Фань Бинбин, Люси Лью и другие самые красивые знаменитости с азиатскими корнями

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Фань Бинбин

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopres

Мы выбрали самых женственных, обворожительных, загадочных, красивых, ярких и успешных знаменитостей с азиатскими корнями, которым удалось покорить сердца миллионов поклонников.

Китайская актриса и певица Фань Бинбин получила статус звезды благодаря главной роли в тайваньской телевизионной комедии «Принцесса Жемчужина». Фань выпустила несколько музыкальных альбомов, появлялась на обложках глянцевых журналов и стала лицом нескольких известных брендов. Кроме того, актриса открыла свою собственную студию Fan Bingbing Workshop и школу искусств в Пекине. В 2013 году она возглавила список самыx знаменитых людей Китая, за последние несколько лет она снялась в таких голливудских фильмах как «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Железный человек 3».

Чжан Цзыи

Фото: Global Look Press / Panoramic

Очаровательная китайская звезда мирового кинематографа Чжан Цзыи не раз попадала в топ самых красивых актрис. К примеру, Time oкpестил ее «китайским подарком Голливyду», а People дважды вносил в список пятидесяти самыx красивых людей мира. Цзыи снималась в таких известных фильмах как «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «2046».

Люси Лью

Фото: Global Look Press/ Dennis Van Tine

Люси Лью является одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Дочь эмигрантов из Тайваня, Люси родилась на территории США, многим она известна по фильмам «Убить Билла» и «Ангелы Чарли».

Кеко Фукада

Фото: Instagram

Японская актриса, певица и мoдель Кеко Фукада также является сэйю — это уникальная японская разновидность актеров озвучивания персонажей аниме, видеоигр и радиопостановок. В числе прочих работ в фильмографии Кеко значится картина «Звонок 2».

Тайваньскую модель, актрису, певицу и телеведущую Линь Чилин называют «Первым лицом Тайваня» за ее манеры, красоту, таланты и хороший вкус.

Марина Ким

Фото: Instagram

Одной из самых красивых и эффектных российских знаменитостей является телеведущая с корейскими корнями Марина Ким. Благодаря яркой внешности и харизме Марина с 16 лет работала моделью и снималась в музыкальных клипах.

Фото: Instagram

Актриса и модель Линн Хун родилась в Китае, а выросла и сейчас работает в Гонконге. В 2009 году Линн заняла четвертое место среди самых высокооплачиваемых моделей в Большом Китае. Кроме того, ее признали обладательницей самой красивой груди в Азии.

Больше самых красивых и ярких знаменитостей с азиатскими корнями — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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