Восток — дело тонкое: Фань Бинбин, Люси Лью и другие самые красивые знаменитости с азиатскими корнями

Китайская актриса и певица Фань Бинбин получила статус звезды благодаря главной роли в тайваньской телевизионной комедии «Принцесса Жемчужина». Фань выпустила несколько музыкальных альбомов, появлялась на обложках глянцевых журналов и стала лицом нескольких известных брендов. Кроме того, актриса открыла свою собственную студию Fan Bingbing Workshop и школу искусств в Пекине. В 2013 году она возглавила список самыx знаменитых людей Китая, за последние несколько лет она снялась в таких голливудских фильмах как «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Железный человек 3».
Фото: Global Look Press / Panoramic
Очаровательная китайская звезда мирового кинематографа Чжан Цзыи не раз попадала в топ самых красивых актрис. К примеру, Time oкpестил ее «китайским подарком Голливyду», а People дважды вносил в список пятидесяти самыx красивых людей мира. Цзыи снималась в таких известных фильмах как «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «2046».
Фото: Global Look Press/ Dennis Van Tine
Люси Лью является одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Дочь эмигрантов из Тайваня, Люси родилась на территории США, многим она известна по фильмам «Убить Билла» и «Ангелы Чарли».
Фото: Instagram
Японская актриса, певица и мoдель Кеко Фукада также является сэйю — это уникальная японская разновидность актеров озвучивания персонажей аниме, видеоигр и радиопостановок. В числе прочих работ в фильмографии Кеко значится картина «Звонок 2».
Тайваньскую модель, актрису, певицу и телеведущую Линь Чилин называют «Первым лицом Тайваня» за ее манеры, красоту, таланты и хороший вкус.
Фото: Instagram
Одной из самых красивых и эффектных российских знаменитостей является телеведущая с корейскими корнями Марина Ким. Благодаря яркой внешности и харизме Марина с 16 лет работала моделью и снималась в музыкальных клипах.
Фото: Instagram
Актриса и модель Линн Хун родилась в Китае, а выросла и сейчас работает в Гонконге. В 2009 году Линн заняла четвертое место среди самых высокооплачиваемых моделей в Большом Китае. Кроме того, ее признали обладательницей самой красивой груди в Азии.
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Текст: Ангелина Нежная
Фото: instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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