Внезапный развод, потеря внука и не только: как сложилась судьба сварливой Лары Назиры из «Клона»

И, когда Джардини стала делать успехи в профессии, у нее в 1977 году родилась первая дочь Джулиана. На пару лет пришлось забыть о карьере и заниматься младенцем. Младшая Мариана родилась в 1981-м. В этот раз декрет длился не так долго, всего год.

И в последующие годы Элиане снялась в пяти сериалах, параллельно работая на ТВ. В семье царила любовь, девочки росли, муж уже был известным, но он по-прежнему ворчал, что место матери — рядом с детьми, а не на съемочной площадке.

1990-е были продуктивными для актрисы, но ее фильмы не удостаивались высокой похвалы. И в 1998 году зрители увидели «Вавилонскую башню». К тому времени Элиане Джардини уже развелась с Паулу, ставить крест на карьере она решительно не хотела, поэтому и ушла. Но экс-супруги сохранили дружеские отношения. Позже они вместе даже сыграли в сериалах «Нормальные», «Клон» (здесь Бетти исполнил роль Армандо Мендеса) и других фильмах.

После Элиане Джардини появилась в известном российскому зрителю проекте «Воздушные замки».