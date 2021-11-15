Внезапный развод, потеря внука и не только: как сложилась судьба сварливой Лары Назиры из «Клона»Почему рухнул многолетний брак актрисы и как ей удалось справиться с личной трагедией?
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Фото: Кадр фильма
В жизни Элиане Джардини большая любовь случалась дважды: к актерской профессии и к отцу своих дочерей Паулу Бетти.
Фото: www.instagram.com/elianegiardinioficial
Актриса родилась в 1952 году в семье итальянцев. Возможно, именно горячая кровь повлияла на ее характер. Элиане росла артистичной, красивой — с огромными глазами и улыбкой — и эмоциональной девочкой. С детства она грезила кино и сценой. Поэтому еще в школе она начала играть в любительских постановках, затем получила образование и на большой экран попала будучи еще совсем молодой.
В театральном институте девушка встретилась с будущим мужем, красавцем Паулу Бетти. Чувства были яркими, и свадьба не заставила себя долго ждать.
И, как это часто случается, в семье двух творческих людей столкнулись интересы. Пауло Бетти мечтал о славе и карьере, но совсем не хотел видеть в жене актрису. В его представлении идеальная супруга та, кто хлопочет дома и занимается детьми.
Фото: Kinopoisk.ru
И, когда Джардини стала делать успехи в профессии, у нее в 1977 году родилась первая дочь Джулиана. На пару лет пришлось забыть о карьере и заниматься младенцем. Младшая Мариана родилась в 1981-м. В этот раз декрет длился не так долго, всего год.
И в последующие годы Элиане снялась в пяти сериалах, параллельно работая на ТВ. В семье царила любовь, девочки росли, муж уже был известным, но он по-прежнему ворчал, что место матери — рядом с детьми, а не на съемочной площадке.
1990-е были продуктивными для актрисы, но ее фильмы не удостаивались высокой похвалы. И в 1998 году зрители увидели «Вавилонскую башню». К тому времени Элиане Джардини уже развелась с Паулу, ставить крест на карьере она решительно не хотела, поэтому и ушла. Но экс-супруги сохранили дружеские отношения. Позже они вместе даже сыграли в сериалах «Нормальные», «Клон» (здесь Бетти исполнил роль Армандо Мендеса) и других фильмах.
После Элиане Джардини появилась в известном российскому зрителю проекте «Воздушные замки».
Фото: Кадр фильма
А затем в ее жизни появился «Клон», принесший мировую известность. Элиане блестяще сыграла Лару Назиру — одинокую женщину, положившую жизнь на воспитание младших братьев, но все еще мечтающую о большой и светлой любви. Она терпеть не могла жен братьев, но совершенно искренне обожала племянников... И в финале сериала сценаристка, а также известная в Бразилии актриса Глория Пирес дает зрителям надежду, что Назира все же стала счастливой.
Меж тем личная жизнь актрисы после развода не прекратилась.
После развода Пауло Бетти женился на молодой актрисе Марии Рибейру, а у Элиане случился пылкий роман с актером Эрнани Жуниором, который был моложе нее на 18 лет. Но эти отношения не были долгими.
«У меня был бурный роман, но ничего не вышло. Слишком велика была разница между нами. Но это стоило того», — делилась эмоциями актриса, добавляя, что, в отличие от Назиры, она сама неторопливо ищет настоящую взаимную любовь.
Дочери Элиане и Паулу тоже стали актрисами, правда, не такими известными, как родители.
Фото: www.instagram.com/elianegiardinioficial
Бабушкой Элиане Джардини стала в довольно-таки зрелом возрасте. Младшая дочь Мариана родила первенца Антониу в 2017 году в возрасте 36 лет. Мальчик был таким желанным и долгожданным.
Джардини была на седьмом небе от счастья после появления внука. Она публиковала с ним фото в Instagram и благодарила высшие силы, что подарили такого чудесного малыша. Но счастье в семье было недолгим. Когда мальчику было чуть больше года, у него диагностировали редкое заболевание крови — острый миелоидный лейкоз.
Фото: www.instagram.com/elianegiardinioficial
В трудное время семья объединилась, и экс-супруги проводили все время с внуком, они не оставляли его даже в больнице, постоянно были рядом.
За жизнь малыша боролись всеми силами. Но в 2019 году Антониу умер — ему был год и семь месяцев. Убитая горем семья не комментировала случившуюся трагедию. Все внимание отдали безутешной матери, чтобы помочь ей справиться с потерей.
Элиане Джардини на несколько месяцев оставила работу, но потом все же вернулась к съемкам. Она рассказывала, что больше не могла быть один на один с горем. Работа спасла ее, постепенно вернув к нормальной жизни. Правда, однажды она напугала поклонников: во время репетиции фотографы засняли ее в инвалидной коляске. Но актриса поспешила всех уверить, что это был всего лишь съемочный реквизит.
Мариана с мужем собрались с силами и вновь стали родителями: в июне 2021 года у них родился сын Хоакин. Теперь все внимание большой семьи приковано к нему.
Фото: www.instagram.com/elianegiardinioficial
Теперь Джардини снимается в основном на ТВ. Последний сериал с ее участием «Любовь матери» вышел на экраны в 2019 году.
И хотя с момента премьеры «Клона» прошло уже 20 лет, Элиана выглядит так, будто только вчера перевоплощалась в Назиру, — она по-прежнему красива и жизнерадостна.
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильмов