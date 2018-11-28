Влюбленный, нелепый, жестокий: самые яркие роли Евгения Миронова

Одному из самых популярных и любимых миллионами телезрителей актеру Евгению Миронову 29 ноября исполнилось 52 года. Миронов из тех артистов, которые могут играть самых разных персонажей, удивляя поклонников тем, как он мастерски умеет перевоплощаться и в бессердечных злодеев, и в страстно влюбленных романтиков, и в нелепых неудачников, и в настоящих победителей, не знающих преград на пути к своим целям. Мы выбрали самые яркие роли актера и художественного руководителя Государственного театра наций.