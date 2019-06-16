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Вкус жизни: 5 чудесных фильмов про еду

Кино про то, как готовят (а потом с наслаждением едят), обладает жизнеутверждающим обаянием. Приготовление еды – творчество, которое способно утешить и отвлечь от проблем, и порой и впрямь кажется, будто с любовью приготовленная еда – волшебное средство от любого несчастья. Мы совместно с онлайн-кинотеатром Okko составили для вас подборку фильмов, после которых хочется наслаждаться жизнью.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Режиссер: Нора Эфрон, в ролях: Мэрил Стрип, Эми Адамс, Стэнли Туччи, Крис Мессина

Фото: Пресс-служба

Две сюжетных линии разворачиваются параллельно: одна – о легендарной Джулии Чайлд, «научившей Америку готовить», и вторая – о Джули Пауэлл, нашей современнице, которая ведет блог, посвященный книге Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». Вдохновляющее, полное любви к жизни кино от гранд-дамы романтических мелодрам Норы Эфрон («Вам письмо», «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле») с блистательной Мэрил Стрип в роли Джулии Чайлд.

«Пряности и страсти»

Режиссер: Лассе Халльстрем, в ролях: Хелен Миррен, Ом Пури, Маниш Дайал, Шарлотта Ле Бон, Амит Шах

Фото: Пресс-служба

В оригинале картина называется «Путешествие длиной сто футов» («The Hundred-Foot Journey») – именно такое расстояние разделяет элегантный ресторан мадам Малори и заведение, открытое индийскими иммигрантами. Действие происходит в маленьком французском городке. Мадам Малори употребляет все свое влияние, чтобы разорить шумных соседей. Но отец семейства сдаваться не намерен, его сын проявляет в кулинарии незаурядный талант – а еще они добры, трудолюбивы и чистосердечны, и со временем мадам Малори становится все труднее не замечать этого.

«Кухня в Париже»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко, в ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев, Олег Табаков, Венсан Перес

Фото: Пресс-служба

В Москве ресторан «Клод Моне» постигла неудача, и Дмитрий Владимирович Нагиев решает начать все с чистого листа не где-нибудь, а в Париже, и перевозит туда всю команду. Начинание, сулившее самые радужные перспективы, оборачивается множеством проблем. Дела у ресторана идут отнюдь не гладко, да и у Вики с Максимом в отношениях разлад – за Викторией начинает ухаживать обаятельный француз, и кажется, что она готова поддаться его очарованию.

«Душевная кухня»

Режиссер: Фатих Акин, в ролях: Адам Боусдукс, Мориц Блябтрой, Фелина Рогган, Анна Бедерке

Фото: Пресс-служба

Зинос Казанзакис держит скромный ресторанчик на окраине Гамбурга. Жизнь течет тихо-мирно, пока на голову Зиноса не сваливается тридцать три несчастья: из тюрьмы выходит брат, любимая девушка собралась за границу, на пороге то санитарная инспекция, то налоговая, а еще Зинос спину повредил, а страховки нет. Казалось бы, все бросить и сбежать – но ситуация может повернуться самым непредсказуемым образом.

«Повар на колесах»

Режиссер: Джон Фавро, в ролях: Джон Фавро, София Вергара, Джон Легуизамо, Скарлетт Йоханссон, Оливер Платт

Фото: Пресс-служба

Карл Каспер – шеф-повар высокого класса и обожает свою работу. После публичной ссоры в сети с известным ресторанным критиком и конфликта с боссом Карл уходит, хлопнув дверью, и открывает собственное заведение – фургончик с кубинскими сэндвичами. Пусть это и не так престижно, как дорогой ресторан – зато здесь Карл может готовить то и так, как сам пожелает, а кроме того, это дает ему возможность наконец-то проводить больше времени с сыном.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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