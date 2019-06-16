Вкус жизни: 5 чудесных фильмов про еду

Карл Каспер – шеф-повар высокого класса и обожает свою работу. После публичной ссоры в сети с известным ресторанным критиком и конфликта с боссом Карл уходит, хлопнув дверью, и открывает собственное заведение – фургончик с кубинскими сэндвичами. Пусть это и не так престижно, как дорогой ресторан – зато здесь Карл может готовить то и так, как сам пожелает, а кроме того, это дает ему возможность наконец-то проводить больше времени с сыном.