Ваше величество: 5 фильмов о женщинах на троне

«Молодая Виктория»
Режиссер: Жан-Марк Валле, в ролях Эмили Блант, Руперт Френд, Пол Беттани, Миранда Ричардсон
Фото: Пресс-служба
Королева, именем которой назвали целую эпоху, взошла на престол совсем юной – ей не было и двадцати лет, и ей пришлось отстаивать свое право самой принимать решения о том, как управлять страной. В отличие от многих других королев, Виктории посчастливилось выйти замуж по любви: ее супружество с принцем Альбертом многие годы служило подданным примером гармоничного брака.
«Королевский роман»
Режиссер: Николай Арсель, в ролях: Алисия Викандер, Мадс Миккельсен, Миккель Боэ Фельсгор, Трине Дюрхольм
Фото: Пресс-служба
Фильм о романе датской королевы Каролины Матильды и немецкого врача Иоганна Фридриха Струэнзе, который использует доверие короля для того, чтобы править страной по своему усмотрению. Охваченные страстью, Каролина Матильда и Струэнзе ведут себя недостаточно осторожно, в то же время недовольство реформами Струэнзе растет. История трагической и страстной любви номинировалась на «Оскар» и получила две награды Берлинского кинофестиваля: за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (Мадс Миккельсен).
«Мария – королева Шотландии»
Режиссер: Томас Имбах, в ролях: Камилль Рутерфорд, Мехди Дехби, Шон Биггерстаф, Анайрин Барнард
Фото: Пресс-служба
Шотландская королева Мария Стюарт – одна из самых трагических фигур в истории, не раз вдохновлявшая писателей, поэтов, музыкантов (и, конечно, кинематографистов) на создание произведений о ее судьбе. Блестящее образование, живой ум и привлекательная внешность в сочетании с бурной личной жизнью и политическими амбициями сделали Марию одной из самых ярких правительниц эпохи. Однако ее соперничество с королевой Елизаветой закончилось плачевно: Мария не только не заполучила трон, но и сложила голову на плахе. В красивом франко-швейцарском фильме 2013 года интересна трактовка образа Марии в исполнении Камилль Рутерфорд – не самой знаменитой, но очень интересной актрисы.
«Прощай, моя королева»
Режиссер: Бенуа Жако, в ролях: Леа Сейду, Дайан Крюгер, Виржини Ледуайен, Ноэми Львовски
Фото: Пресс-служба
О последних днях Марии-Антуанетты на троне вспоминает ее придворная чтица Сидони Лаборд. Королева считалась женщиной доброй, но беспечной, ценившей наслаждения, развлечения и роскошь больше всего на свете. В истории, снятой по одноименному роману Шанталь Тома, мы видим Марию-Антуанетту глазами Сидони, которая глубоко ей предана: королева предстает любящей, тонко чувствующей, способной сохранять самообладание перед лицом огромной опасности.
«Фаворитка»
Режиссер: Йоргос Лантимос, в ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Джо Элвин
Англия, XVIII век. На престоле – слабая здоровьем королева Анна, которая государственными делами почти не интересуется: по факту страной правит ее фаворитка Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. Однажды ко двору прибывает бедная родственница Сары, Абигейл. Услужливая и почтительная, она берется за самую черную работу, однако ее кроткий вид обманчив: на деле амбиции Абигейл простираются куда дальше, чем место обычной служанки, и ради власти она готова на все.
Фильм Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») был номинирован на десять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшие актерские работы второго плана (Эмма Стоун и Рэйчел Вайс). Золотую статуэтку получила Оливия Колман за роль королевы Анны.
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Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба, kinopoisk
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