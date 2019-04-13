Ваше величество: 5 фильмов о женщинах на троне

Англия, XVIII век. На престоле – слабая здоровьем королева Анна, которая государственными делами почти не интересуется: по факту страной правит ее фаворитка Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. Однажды ко двору прибывает бедная родственница Сары, Абигейл. Услужливая и почтительная, она берется за самую черную работу, однако ее кроткий вид обманчив: на деле амбиции Абигейл простираются куда дальше, чем место обычной служанки, и ради власти она готова на все.

Фильм Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») был номинирован на десять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшие актерские работы второго плана (Эмма Стоун и Рэйчел Вайс). Золотую статуэтку получила Оливия Колман за роль королевы Анны.

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