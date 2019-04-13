logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ваше величество: 5 фильмов о женщинах на троне

Женщинам-монархам всегда приходилось непросто: отвечать за страну – та еще работа. Но и замужем за королем не слаще: выдадут замуж по политическим соображениям за кого-нибудь неприятного, и хочешь не хочешь терпи. К счастью, истории известны разные примеры: некоторым королевам везло больше, чем другим. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы выбрали пять киноисторий о женщинах на троне: от душераздирающих и трагических до романтичных и комичных.

«Молодая Виктория»

Режиссер: Жан-Марк Валле, в ролях Эмили Блант, Руперт Френд, Пол Беттани, Миранда Ричардсон

Фото: Пресс-служба

Королева, именем которой назвали целую эпоху, взошла на престол совсем юной – ей не было и двадцати лет, и ей пришлось отстаивать свое право самой принимать решения о том, как управлять страной. В отличие от многих других королев, Виктории посчастливилось выйти замуж по любви: ее супружество с принцем Альбертом многие годы служило подданным примером гармоничного брака.

«Королевский роман»

Режиссер: Николай Арсель, в ролях: Алисия Викандер, Мадс Миккельсен, Миккель Боэ Фельсгор, Трине Дюрхольм

Фото: Пресс-служба

Фильм о романе датской королевы Каролины Матильды и немецкого врача Иоганна Фридриха Струэнзе, который использует доверие короля для того, чтобы править страной по своему усмотрению. Охваченные страстью, Каролина Матильда и Струэнзе ведут себя недостаточно осторожно, в то же время недовольство реформами Струэнзе растет. История трагической и страстной любви номинировалась на «Оскар» и получила две награды Берлинского кинофестиваля: за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (Мадс Миккельсен).

«Мария – королева Шотландии»

Режиссер: Томас Имбах, в ролях: Камилль Рутерфорд, Мехди Дехби, Шон Биггерстаф, Анайрин Барнард

Фото: Пресс-служба

Шотландская королева Мария Стюарт – одна из самых трагических фигур в истории, не раз вдохновлявшая писателей, поэтов, музыкантов (и, конечно, кинематографистов) на создание произведений о ее судьбе. Блестящее образование, живой ум и привлекательная внешность в сочетании с бурной личной жизнью и политическими амбициями сделали Марию одной из самых ярких правительниц эпохи. Однако ее соперничество с королевой Елизаветой закончилось плачевно: Мария не только не заполучила трон, но и сложила голову на плахе. В красивом франко-швейцарском фильме 2013 года интересна трактовка образа Марии в исполнении Камилль Рутерфорд – не самой знаменитой, но очень интересной актрисы.

«Прощай, моя королева»

Режиссер: Бенуа Жако, в ролях: Леа Сейду, Дайан Крюгер, Виржини Ледуайен, Ноэми Львовски

Фото: Пресс-служба

О последних днях Марии-Антуанетты на троне вспоминает ее придворная чтица Сидони Лаборд. Королева считалась женщиной доброй, но беспечной, ценившей наслаждения, развлечения и роскошь больше всего на свете. В истории, снятой по одноименному роману Шанталь Тома, мы видим Марию-Антуанетту глазами Сидони, которая глубоко ей предана: королева предстает любящей, тонко чувствующей, способной сохранять самообладание перед лицом огромной опасности.

«Фаворитка»

Режиссер: Йоргос Лантимос, в ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Джо Элвин

Англия, XVIII век. На престоле – слабая здоровьем королева Анна, которая государственными делами почти не интересуется: по факту страной правит ее фаворитка Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. Однажды ко двору прибывает бедная родственница Сары, Абигейл. Услужливая и почтительная, она берется за самую черную работу, однако ее кроткий вид обманчив: на деле амбиции Абигейл простираются куда дальше, чем место обычной служанки, и ради власти она готова на все.

Фильм Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») был номинирован на десять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшие актерские работы второго плана (Эмма Стоун и Рэйчел Вайс). Золотую статуэтку получила Оливия Колман за роль королевы Анны.

Новинка онлайн в кинотеатре Okko. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!

Все фильмы (кроме ленты «Фаворитка») доступны для читательниц Passion.ru в кинотеатре Okko по промокоду 20180550. Код открывает доступ к пакету подписок «Оптимальный»: смотрите бесплатно более 20 000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 10 дней.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба, kinopoisk

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе
63-летний Владимир Кузьмин и его 27-летняя возлюбленная тайно поженились