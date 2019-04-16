Валерия, Пугачева, Бондарчук и другие звезды за 50, которые выбирают молодежный стиль: фото

Некоторые считают, что с возрастом надо одеваться и выглядеть более скромно, другие, наоборот, с этим мнением несогласны. Безусловно, есть тонкая грань, между тем, чтобы выглядеть свободно, дерзко, молодежно, смело, откровенно, и образами женщин, когда они смотрятся нелепо. Мы выбрали знаменитостей, которые умеют одеваться так, как будто им вечно восемнадцать.