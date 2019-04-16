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Валерия, Пугачева, Бондарчук и другие звезды за 50, которые выбирают молодежный стиль: фото

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Валерия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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Некоторые считают, что с возрастом надо одеваться и выглядеть более скромно, другие, наоборот, с этим мнением несогласны. Безусловно, есть тонкая грань, между тем, чтобы выглядеть свободно, дерзко, молодежно, смело, откровенно, и образами женщин, когда они смотрятся нелепо. Мы выбрали знаменитостей, которые умеют одеваться так, как будто им вечно восемнадцать.

Певица Валерия 17 апреля отмечает 51-летие. Мешает ли возраст ей выглядеть стильно, привлекательно, модно, интересно? Нет! Берите на заметку.

Валерия

Фото: Instagram

Алле Пугачевой на днях исполнилось семьдесят лет. Незадолго до юбилея певица начала менять свой стиль, отказалась от знаменитых балахонов, полюбила короткие шорты, яркие аксессуары и ботинки без каблуков.

Алла Пугачева

Фото: Eastnews

Неприлично говорить о возрасте? А почему бы и нет? Светлане Бондарчук за пятьдесят, но как классно она выгладит! Вы все еще стесняетесь?

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram
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Исполнительница главной песни фильма «Титаник» Селин Дион недавно стала героиней таблоидов, когда после смерти мужа, скончавшегося от рака и депрессии, решила развлечься на Недели моды во Франции и поэкспериментировать со стилем. В одном из интервью певица призналась, что слишком устала и теперь хочет развлекаться и наслаждаться жизнью, наряжаться и выходить в свет. А почему бы и нет?

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Селин Дион

Фото: Eastnews
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Помните звезду фильма «Красотка» Джулию Робертс в дерзких нарядах? После выхода фильма на экраны прошло почти двадцать лет, а Джулия все еще красотка и умеет одеваться так, чтобы выглядеть дерзко, стильно и не вызывающе.

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Джулия Робертс

Фото: Getty
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Больше звезд за пятьдесят, которые любят одеваться дерзко, молодежно, не оглядываясь на свой возраст и статус, свободных в выборе одежды и стиля — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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