Валерия, Пугачева, Бондарчук и другие звезды за 50, которые выбирают молодежный стиль: фото

Певица Валерия 17 апреля отмечает 51-летие. Мешает ли возраст ей выглядеть стильно, привлекательно, модно, интересно? Нет! Берите на заметку.
Фото: Instagram
Алле Пугачевой на днях исполнилось семьдесят лет. Незадолго до юбилея певица начала менять свой стиль, отказалась от знаменитых балахонов, полюбила короткие шорты, яркие аксессуары и ботинки без каблуков.
Фото: Eastnews
Неприлично говорить о возрасте? А почему бы и нет? Светлане Бондарчук за пятьдесят, но как классно она выгладит! Вы все еще стесняетесь?
Исполнительница главной песни фильма «Титаник» Селин Дион недавно стала героиней таблоидов, когда после смерти мужа, скончавшегося от рака и депрессии, решила развлечься на Недели моды во Франции и поэкспериментировать со стилем. В одном из интервью певица призналась, что слишком устала и теперь хочет развлекаться и наслаждаться жизнью, наряжаться и выходить в свет. А почему бы и нет?
Помните звезду фильма «Красотка» Джулию Робертс в дерзких нарядах? После выхода фильма на экраны прошло почти двадцать лет, а Джулия все еще красотка и умеет одеваться так, чтобы выглядеть дерзко, стильно и не вызывающе.
Больше звезд за пятьдесят, которые любят одеваться дерзко, молодежно, не оглядываясь на свой возраст и статус, свободных в выборе одежды и стиля — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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