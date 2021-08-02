Валерия, Кудрявцева, Бабенко и другие молодые и красивые бабушки российского шоу-бизнеса
Долгое время родители и другие родственники не показывали малышку общественности. Но теперь, ради красивой даты сделали исключение. В мини-день рождения внучки Валери поделилась с подписчиками милым фото с ней и мужем Иосифом Пригожиным.
«Нашей крошке сегодня 7 месяцев. В какой же любви растет наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше все», — написала счастливая бабушка в Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева стала бабушкой на несколько месяцев раньше, чем во второй раз мамой. В мае 2018-го у нее родился внук Лев, а в августе — дочь Маша. Внуком телеведущую осчастливил сын Жан. Долгое время Лера не рассказывала про мальчика. Но потом ей надоела эта игра в прятки и она опубликовала нежное фото с ним.
«Я баба Лера», — подписала она снимок с малышом.
Маша и Лёва растут вместе, ходят на общие детские праздники. Лера Кудрявцева не скрывает, что быть молодой бабушкой — это очень здорово.
Звезде фильма «Водитель для Веры» Алене Бабенко всего 49 лет, а ее внуку Теодору — уже 6. Счастье быть молодой бабушкой актрисе подарил единственный сын Никита, на момент рождения ребенка ему было всего 23 года.
«Скоростные дети сделали меня бабушкой, и это круто! Что такое беременная невестка? Это когда свекровь, будущая бабушка, бегает вокруг нее и кричит: "А кто у вас будет? А как вы назовете моего внука или внучку?"», — делилась эмоциями молодая бабушка. Внука она называет счастьем.
Одна из самых красивых известных бабушек — супруга композитора Игоря Крутого Ольга. У нее есть старшая дочь Виктория, родившаяся в первом браке Ольги. Но Игорь Крутой растил много лет Вику как родную дочь. В 2015-м старшая дочь подарила маэстро и его супруге внучку Дэми. Для Ольги она стала первой, а для Крутого — третьей. У композитора есть две внучки от сына Николая.
Дэми живет в США с бабушкой. Вся семья души не чает в артистичной малышке.
Жанна Эппле стала бабушкой в 53 года. Такое счастье ей подарил старший сын Потап. Внука актрисы назвали необычным именем Северин.
«Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоем пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью!» — писала Жанна в блоге после знакомства с малышом.
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
У Софии Ротару есть только один ребенок — 51-летний сын Руслан. Зато он дважды подарил артистке счастье быть бабушкой. Внук Анатолий (назвали в честь деда Анатолия Евдокименко) родился, когда всенародной любимице было всего 47 лет, а в 2001-м на свет появилась красавица-внучка Соня.
София Ротару рассказывала в интервью, что бабушкой ее не называют — только по имени. А чтобы различать бабушку и внучку, говорят София старшая и София младшая.
Фото: www.instagram.com/doktoremmamalinina
Эмма Малинина жена певца Александра Малинина, врач, бизнесвуман, многодетная мать и уже дважды бабушка. Младшим детям-двойняшкам — Фролу и Устинье Малининым — по 20 лет. А старшему сыну Эмму Антону — уже 39. Он-то и сделал свою красивую и молодую мать бабушкой. Старшему внуку Малининой Платону — 13 лет, а внучке Арианне — 6.
«Это огромное счастье — наслаждаться общением с внуками, когда ты еще в добром здравии», — говорит Эмма Малинина, добавляя, что у нее нет переживаний из-за того, что она в молодом возрасте обрела статус бабушки.
«Я мечтаю стать бабулечкой. И чтобы меня называли именно так. Я не буду, как многие артисты требовать, чтобы меня внуки звали по имени. Ведь "бабуля" это такое ласковое и родное слово», — говорила Наргиз Закирова, когда только собиралась стать бабушкой.
Теперь она уже познала это счастье дважды: у артистки два внука — Ноа (сын Сабины) и Леви (сын Лейлы). У Наргиз есть и сын Ауэль. А недавно она заявила, что не прочь стать матерью еще раз.
Фото: www.instagram.com/tatianaovsienko_music
Сын Татьяны Овсиенко Игорь Дубовцкий живет с женой и маленьким сыном в США. Из-за огромного расстояния и пандемии коронавируса звезда 90-х не может видеть любимых мальчиков так часто, как бы ей хотелось. Но на помощь приходит интернет. Татьяна Овсиенко устраивает сеансы связи с маленьким Сашей. Певица рассказывала, что раньше внук называл ее «бабуська», а после стал говорить на западный манер «хай, Таня!».
Игоря Татьяна усыновила, когда мальчику было всего три года. Она спасла его от страшного диагноза «порок сердца» и стала отличной матерью. Артистка не скрывает, что хочет еще ребенка.
Фото и видео: Instagram
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