Валерия, Кудрявцева, Бабенко и другие молодые и красивые бабушки российского шоу-бизнеса

Долгое время родители и другие родственники не показывали малышку общественности. Но теперь, ради красивой даты сделали исключение. В мини-день рождения внучки Валери поделилась с подписчиками милым фото с ней и мужем Иосифом Пригожиным.

«Нашей крошке сегодня 7 месяцев. В какой же любви растет наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше все», — написала счастливая бабушка в Instagram.