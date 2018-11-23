В самом соку: Эшли Грэм, Келли Брук и другие звезды с аппетитными фигурами

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм пропагандирует любовь полных женщин к своим телам и борется со стереотипными взглядами на красоту. Эшли часто участвует в съемках в бикини, любит откровенные наряды и публикует свои провокационные фото в Instagram. Она не скрывает, что за полноту ее унижали в школе, потом из-за этого над ней издевался бойфренд, а модельные агентства не хотели заключать с ней контракты. В итоге Грэм удалось полюбить себя, справиться с комплексами и стать успешной, а недавно она выпустила книгу с красноречивым названием «Новая версия модели: как в действительности выглядят уверенность, красота и сила».
Анна Седокова тоже гордится своими пышными формами и не собирается садиться на жесткие диеты, чтобы выглядеть как тростинка. «Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из за своей полноты. Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто то другой, это же не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело. На мне удобно спать. Я не хочу прятать свою сексуальность. Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает. Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы, навязанные обществом это проблемы этого самого общества», — написала певица в Instagram после рождения третьего ребенка.
Одна из самых успешных и привлекательных актрис Голливуда Скарлетт Йоханссон в интервью InTouch заявила, что не ограничивает себя в еде и спортзалы не посещает: «Похудение — это чушь, полная чушь! Я этого не понимаю. И я люблю хорошо поесть. Я видела спортзалы только снаружи. Мне очень комфортно в моем теле».
«Знаете, что я думаю, когда вижу идеальные фигуры? “Я тоже могу так выглядеть, но для этого мне придется забыть про пиццу навсегда и больше не брать в рот ни кусочка вкуснятины”. Мне кажется, каждая девушка должна понять, какой у нее тип фигуры. Вот я свою точно не переделаю: у меня всегда будут грудь и попа. Чтобы от них избавиться, мне пришлось бы голодать, а я этого делать не собираюсь. И еще. У актрис с совершенными телами имеются профессиональные тренеры и диетологи. Они достигают необходимой для роли формы на короткое время, достаточное для съемок. Когда я снимаюсь, то тоже сижу на диете и хожу в спортзал. Но в промежутках между съемками я наслаждаюсь жизнью, ем все, что мне вздумается, и выгляжу совсем не так, как на экране. Просто вы меня в это время не видите!» — призналась в интервью Glamour одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис Дженнифер Лоуренс.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, instagram, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru