В эффектных нарядах, в бикини и без одежды: самые горячие фото и образы Насти Каменских

Настя Каменских села на диету, начала регулярно тренироваться и даже запустила собственный бренд спортивной одежды. Конечно, главной моделью марки является сама певица, вот только больше всего Настя любит позировать в бикини, демонстрируя свои изящные изгибы и пышные формы. Такие снимки в ее Instagram набирают тысячи лайков, а комментарии к ним поклонники и критики пишут не менее жаркие, чем сами кадры. Одни восхищаются фигурой Каменских, другие советуют быть скромнее, ну а большинство мужчин пишут, что мечтают провести с Настей ночь, и не одну.
Правда, сама экс-участница дуэта «Потап и Настя» в интервью Ивану Урганту призналась, что по ночам обычно спит, причем ложится спать она не позднее девяти часов вечера. Дело в том, что певица очень тщательно следит за своим режимом и считает, что для сохранения красоты и молодости на долгие годы необходимо идти на жертвы — полностью отказаться от вредных привычек и вредных продуктов, рано ложиться спать, высыпаться и регулярно совершенствовать фигуру в спортзале. Охотно верим советам Насти. Недавно она продемонстрировала идеальную — спортивную и при этом женственную — фигуру, сфотографировавшись абсолютно обнаженной.
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Фото: instagram