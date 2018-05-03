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В эффектных нарядах, в бикини и без одежды: самые горячие фото и образы Насти Каменских

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Насте Каменских на днях исполнился 31 год. В последнее время экс-участница дуэта «Потап и Настя» занялась сольной карьерой, увлеклась спортом, похудела, постройнела и теперь благодаря регулярным тренировкам может похвастаться потрясающим телом. Мы выбрали самые горячие фото и образы певицы, которая не стесняется демонстрировать себя во всей красе.

Настя Каменских села на диету, начала регулярно тренироваться и даже запустила собственный бренд спортивной одежды. Конечно, главной моделью марки является сама певица, вот только больше всего Настя любит позировать в бикини, демонстрируя свои изящные изгибы и пышные формы. Такие снимки в ее Instagram набирают тысячи лайков, а комментарии к ним поклонники и критики пишут не менее жаркие, чем сами кадры. Одни восхищаются фигурой Каменских, другие советуют быть скромнее, ну а большинство мужчин пишут, что мечтают провести с Настей ночь, и не одну.

Правда, сама экс-участница дуэта «Потап и Настя» в интервью Ивану Урганту призналась, что по ночам обычно спит, причем ложится спать она не позднее девяти часов вечера. Дело в том, что певица очень тщательно следит за своим режимом и считает, что для сохранения красоты и молодости на долгие годы необходимо идти на жертвы — полностью отказаться от вредных привычек и вредных продуктов, рано ложиться спать, высыпаться и регулярно совершенствовать фигуру в спортзале. Охотно верим советам Насти. Недавно она продемонстрировала идеальную — спортивную и при этом женственную — фигуру, сфотографировавшись абсолютно обнаженной.

Больше горячих фото Насти Каменских — в нашей фотогалерее!

Фото: instagram

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