В эффектных нарядах, в бикини и без одежды: самые горячие фото и образы Насти Каменских

Настя Каменских села на диету, начала регулярно тренироваться и даже запустила собственный бренд спортивной одежды. Конечно, главной моделью марки является сама певица, вот только больше всего Настя любит позировать в бикини, демонстрируя свои изящные изгибы и пышные формы. Такие снимки в ее Instagram набирают тысячи лайков, а комментарии к ним поклонники и критики пишут не менее жаркие, чем сами кадры. Одни восхищаются фигурой Каменских, другие советуют быть скромнее, ну а большинство мужчин пишут, что мечтают провести с Настей ночь, и не одну.