В Сочи завершился Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2017». И, конечно, без модных провалов на фестивале, длившемся целую неделю и собравшем десятки звезд, не обошлось.

Маша Распутина

Маша Распутина застряла в своем образе четвертьвековой давности. Верность своим привычкам и предпочтениям не всегда идет людям на пользу. Сейчас такой яркий макияж с помадой цвета «вырви глаз», щедро нанесенными румянами и густо подведенными глазами со стрелками выглядит нелепо. Особенно вместе с «пластмассовыми» локонами, обильно политыми лаком. Надо отдать должное певице: от любимых ею дерзких декольте и мини она решила на этот раз отказаться. Правда, выбрала в итоге не самое удачное платье — из розового кружева, которого было столько, что в него, кажется, можно завернуть всех участников концерта. Валерий Леонтьев

Еще большую верность своему эффектному образу доказал Валерий Леонтьев. Правда, на «Новой волне» певец появился не в любимых майках-сеточках, а в кожаном жакете, который как будто изорвали на нем обезумевшие от страсти поклонницы из далеких 80-х. Филипп Киркоров

Филипп Киркоров привез в Сочи двадцать четыре чемодана одежды, пообещал быть модным каждый день. Певец известен своим ярким и немного эпатажным стилем — принты, бренды, стразы, украшения и вот это все, чтобы не остаться незамеченным никогда и нигде. Но в этом случае и сам поп-король перестарался. Под цветастый пиджак, на майку с золотым брендом на груди повесил еще и массивное украшение с золотой цепью шириной с палец, к желтым кроссовкам в стразах надел синие штаны и ремень с вооот такой золотой пряжкой. В общем, в глазах при виде Филиппа рябило, а брюки певцу стоило бы надеть все-таки на размер побольше. Дима Билан

Дима Билан так полюбил костюмы по фигуре, что все больше стал напоминать смешного и немного нелепого кузнечика. Откроем певцу секрет — костюмы у него сидят явно не по фигуре, а заметно ему малы. Лолита Милявская

А вот Лолита Милявская давно уже забыла, что такое наряды по фигуре. К примеру, вот так она пришла на одну из репетиций, а потом в тех же совершенно ужасных сапогах, в похожем на простыню платье и с растрепавшимися локонами вышла на красную дорожку.

Отсутствие комплексов — это прекрасно и похвально, но одеваться все-таки следует с уважением к окружающим людям и собственному звездному стату. Группа «ВИА Гра»

Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова за фигурами следят старательно и поют в группе с говорящим и обязывающим названием «ВИА Гра», но во всем главное — уметь вовремя остановиться. Девушки надели мини-платья критической длины, с декольте, в блестках, с колготками в сетку и босоножками на платформах. В итоге были похожи уже не на секс-бомб российского шоу-бизнеса, а на стриптизерш или эскортниц, как шутили некоторые на концерте. Обидно за красивых девушек! Анна Калашникова

Анна Калашникова мини не носит, а предпочитает на всех светских мероприятиях — и неважно, какой там дресс-код — появляться в роскошных, обильно декорированных платьях в пол, чтобы не остаться незамеченной и чтобы фотографы уж наверняка сделали ее снимки, даже если ее и не узнают. На этот раз певица, прославившаяся своими непростыми отношениями с коллегой Прохором Шаляпиным, пришла на один из концертов в чем-то похожем на золотую парчовую шторину в сверкающих каменьях. Жасмин

Некоторым со стилем лучше не экспериментировать. К примеру, не стоит этого делать певице Жасмин, надевшей шляпку, похожую на головной убор то ли буфетчицы, то ли стюардессы. В другой раз певица надела джинсовый oversize-комбинезон с босоножками со сверкающими камнями вообще из другой оперы и кожаную кепку в духе БДСМ.

Доминик Джокер

Кому давно пора поэкспериментировать со стилем, так это Доминику Джокеру. Участник «Фабрики звезд» застрял в образе модного школьника средних классов, слушающего рэп. К тому же Доминик одевается, вообще не обращая внимания на пропорции собственного тела, из-за чего все эти яркие комплекты его совсем не красят. Екатерина Варнава

Вот в таком образе Екатерина Варнава пришла на вечеринку с красноречивым названием #шикблесккрасота. Нужны какие-то комментарии? Можем только сказать, что ноги у Кати красивые. Особенно в пижамных шортах. Ани Лорак