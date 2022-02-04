Умницы и красавицы: какими выросли четыре внучки Татьяны и Никиты Михалковых

Девушка в 15 лет окончила школу экстерном и поступила в МГУ, где получила диплом по специальности «Историк искусства». В 2017 году Александра Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова. Белого платья с фатом и десятками гостей не было. Молодые пришли в загс в том, в чем им было удобно — джинсах и футболках.

В феврале 2018-го у них родился первенец Федор, а в 2021-м — еще один сын.

Пара держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Александра ведет в Instagram закрытую страницу.

Лидия Бакова

8 лет, дочь Анны Михалковой

Анна Михалкова многодетная мать. Лиду актриса родила после двоих сыновей в возрасте 39 лет.