Умницы и красавицы: какими выросли четыре внучки Татьяны и Никиты Михалковых
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Внимание светских хроникеров привлекли внучки Татьяны и Никиты Михалковых, которые нечасто появляются на публике. Рассказываем и показываем, какими выросли наследницы режиссера.
Никита Михалков женился дважды. Первой его супругой была Анастасия Вертинская. В этом браке, длившемся всего пять лет, родился сын Степан. Он стал отцом четверых детей: Александры, Василия, Петра (их родила Алла Сивакова) и сына Луки (его мать Елизавета Ильина).
Второй раз прославленный режиссер женился уже навсегда. С бывшей манекенщицей Татьяной Михалковой они вырастили троих детей: Анну, Артема и Надежду. А они подарили родителям внуков: Андрея, Сергея, Лидию, Наталью, Александра, Нину и Ивана.
Александра Михалкова
30 лет, дочь Степана Михалкова
Александра родилась в 1992 году и стала старшей внучкой Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. В отличие от ближайших родственников она не связала свою жизнь с кино и шоу-бизнесом.
Фото: Starface
Девушка в 15 лет окончила школу экстерном и поступила в МГУ, где получила диплом по специальности «Историк искусства». В 2017 году Александра Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова. Белого платья с фатом и десятками гостей не было. Молодые пришли в загс в том, в чем им было удобно — джинсах и футболках.
В феврале 2018-го у них родился первенец Федор, а в 2021-м — еще один сын.
Пара держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Александра ведет в Instagram закрытую страницу.
Лидия Бакова
8 лет, дочь Анны Михалковой
Анна Михалкова многодетная мать. Лиду актриса родила после двоих сыновей в возрасте 39 лет.
Фото: www.instagram.com/anikiti4na
Родители, браться и вся многочисленная семья Михалковых души не чают в девочке. Долгое время мать не показывала дочь в личном блоге. И только когда Лиде исполнилось 6 лет, она стала появляться в Instagram Анны. Теперь же ее страница заполнена милыми и забавными фото с дочкой.
«Когда старшие парни должны были пойти в школу, я ужасно за них волновалась... Сейчас я больше волнуюсь за школу...», «Ингредиенты: темперамент, страсть, ревность, логика, память, юмор, серьезность, командный голос, хитрость, прямолинейность, немного женских слез, огонь и огромная любовь! Смешать, но не взбалтывать! Коктейль "Лидочка" готов! Моя женщина!» — так характеризует Анна Михалкова ребенка.
Наталья Михалкова
19 лет, дочь Артема Михалкова
Наталья родилась, когда Артем Михалков жил с первой женой Дарьей (вторую его избранницу зовут так же).
Фото: www.instagram.com/tatyanamixalkova
У Натальи нет страницы в Instagram, но ее фото можно увидеть на странице бабушки Татьяны Михалковой. Каждый раз после появления в блоге новых снимков с Наташей, девушку осыпают комплиментами. Поклонники семьи Михалковых уверены: из дочери Артема Михалкова получилась бы отличная модель. Но ее не интересуют публичные профессии, Наталья увлекается живописью и искусством в целом.
Кстати, ранее Артем Михалков рассказывал, что волновался, как его дочь воспримет появление маленького брата, который младше нее на 18 лет. «Боялся, что будет момент ревности. Но когда Александра принесли домой, я успокоился. И когда он орет, Наташа берет его на руки. Только она может его успокоить», — делился эмоциями счастливый отец.
Нина Гигинеишвили
10 лет, дочь Надежды Михалковой
Оба ребенка Надежды — Нина и Иван — родились в один день 21 мая, но с разницей в два года. Родители не показывали лица сына и дочери, пока они не подросли.
Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova
Теперь же страницы Надежды и Резо в Instagram полны фотографий с детьми. Поклонники сходятся во мнении, что Нина очень похожа на отца и старшую сестру Марию (дочь Гигинеишвили от первой жены Анастасии Кочетковой), а Иван — на маму.
А как вы думаете, на кого похожи внучки Никиты Михалкова? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Starface, Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press