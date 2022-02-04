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Умницы и красавицы: какими выросли четыре внучки Татьяны и Никиты Михалковых

3 февраля в Москве состоялась премьера дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация». Поддержать актрису и начинающего режиссера прибыла ее огромная семья — мама, братья и сестра, племянники и племянницы и бывший муж Резо Гигинеишвили с детьми Ниной и Иваном. Не было только главы семейства Никиты Михалкова.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Михалкова с внучками Натальей и Ниной

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Внимание светских хроникеров привлекли внучки Татьяны и Никиты Михалковых, которые нечасто появляются на публике. Рассказываем и показываем, какими выросли наследницы режиссера.

Никита Михалков женился дважды. Первой его супругой была Анастасия Вертинская. В этом браке, длившемся всего пять лет, родился сын Степан. Он стал отцом четверых детей: Александры, Василия, Петра (их родила Алла Сивакова) и сына Луки (его мать Елизавета Ильина).

Второй раз прославленный режиссер женился уже навсегда. С бывшей манекенщицей Татьяной Михалковой они вырастили троих детей: Анну, Артема и Надежду. А они подарили родителям внуков: Андрея, Сергея, Лидию, Наталью, Александра, Нину и Ивана.

Александра Михалкова

30 лет, дочь Степана Михалкова

Александра родилась в 1992 году и стала старшей внучкой Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. В отличие от ближайших родственников она не связала свою жизнь с кино и шоу-бизнесом.

Александра с отцом Степаном Михалковым

Александра с отцом Степаном Михалковым

Фото: Starface

Девушка в 15 лет окончила школу экстерном и поступила в МГУ, где получила диплом по специальности «Историк искусства». В 2017 году Александра Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова. Белого платья с фатом и десятками гостей не было. Молодые пришли в загс в том, в чем им было удобно — джинсах и футболках.

В феврале 2018-го у них родился первенец Федор, а в 2021-м — еще один сын.

Пара держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Александра ведет в Instagram закрытую страницу.

Лидия Бакова

8 лет, дочь Анны Михалковой

Анна Михалкова многодетная мать. Лиду актриса родила после двоих сыновей в возрасте 39 лет.

Анна Михалкова с дочерью Лидой

Анна Михалкова с дочерью Лидой

Фото: www.instagram.com/anikiti4na

Родители, браться и вся многочисленная семья Михалковых души не чают в девочке. Долгое время мать не показывала дочь в личном блоге. И только когда Лиде исполнилось 6 лет, она стала появляться в Instagram Анны. Теперь же ее страница заполнена милыми и забавными фото с дочкой.

«Когда старшие парни должны были пойти в школу, я ужасно за них волновалась... Сейчас я больше волнуюсь за школу...», «Ингредиенты: темперамент, страсть, ревность, логика, память, юмор, серьезность, командный голос, хитрость, прямолинейность, немного женских слез, огонь и огромная любовь! Смешать, но не взбалтывать! Коктейль "Лидочка" готов! Моя женщина!» — так характеризует Анна Михалкова ребенка.

Наталья Михалкова

19 лет, дочь Артема Михалкова

Наталья родилась, когда Артем Михалков жил с первой женой Дарьей (вторую его избранницу зовут так же).

Наталья Михалкова

Наталья Михалкова

Фото: www.instagram.com/tatyanamixalkova

У Натальи нет страницы в Instagram, но ее фото можно увидеть на странице бабушки Татьяны Михалковой. Каждый раз после появления в блоге новых снимков с Наташей, девушку осыпают комплиментами. Поклонники семьи Михалковых уверены: из дочери Артема Михалкова получилась бы отличная модель. Но ее не интересуют публичные профессии, Наталья увлекается живописью и искусством в целом.

Кстати, ранее Артем Михалков рассказывал, что волновался, как его дочь воспримет появление маленького брата, который младше нее на 18 лет. «Боялся, что будет момент ревности. Но когда Александра принесли домой, я успокоился. И когда он орет, Наташа берет его на руки. Только она может его успокоить», — делился эмоциями счастливый отец.

Нина Гигинеишвили

10 лет, дочь Надежды Михалковой

Оба ребенка Надежды — Нина и Иван — родились в один день 21 мая, но с разницей в два года. Родители не показывали лица сына и дочери, пока они не подросли.

Надежда Михалкова с Ниной и Иваном

Надежда Михалкова с Ниной и Иваном

Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova

Теперь же страницы Надежды и Резо в Instagram полны фотографий с детьми. Поклонники сходятся во мнении, что Нина очень похожа на отца и старшую сестру Марию (дочь Гигинеишвили от первой жены Анастасии Кочетковой), а Иван — на маму.

А как вы думаете, на кого похожи внучки Никиты Михалкова? Напишите в комментариях.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Starface, Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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