Ультрамини с целлюлитом, «брильянтовые» ботфорты и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Алисия Мачадо выбрала эффектную, но далеко не самую удачную огромную прозрачную блузку с бантами и рукавами-фонариками. К тому же мятую и прозрачную, а под нее надела огромный черный бюстгальтер. Но и этого Алисии показалось мало. Так что нижняя часть этого образа получилась под стать верхней — легинсы с кружевными вставками по бокам и босоножки стриптизерши на огромных каблуках.

Марвин Макнифисент