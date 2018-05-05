Ультрамини с целлюлитом, «брильянтовые» ботфорты и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Грациела Ортис
Обладательница не самой изящной фигуры Грациела Ортис не только надела мятые широкие спортивные штаны, прибавившие ей несколько килограммов, но и зачем-то выбрала для выхода в свет короткий топ, подчеркнувший, что ее пресс очень далек от идеала. Про ботильоны-копыта с заклепками и огромные брови даже говорить не будем...
Джиа Фей
Грудь Джии Фей буквально выпрыгивала из ее ультракороткого платья с глубоким декольте. При этом Джиа отважно демонстрировала ляжки с целлюлитом, а завершали образ босоножки с пушками. Выглядело все это как-то пошло. Согласны?
Кристин Ченовет
Если долго смотреть на усыпанные стразами ботфорты Кристин Ченовет с голенищами гармошкой, можно получить гламурный шок, так что будьте осторожнее.
Алисия Мачадо
Алисия Мачадо выбрала эффектную, но далеко не самую удачную огромную прозрачную блузку с бантами и рукавами-фонариками. К тому же мятую и прозрачную, а под нее надела огромный черный бюстгальтер. Но и этого Алисии показалось мало. Так что нижняя часть этого образа получилась под стать верхней — легинсы с кружевными вставками по бокам и босоножки стриптизерши на огромных каблуках.
Марвин Макнифисент
Не знаем, стоит ли вообще комментировать то, как выглядел на красной дорожке немецкий видеоблогер Марвин Макнифисент. Марвин, к слову, помимо прочего еще и сотрудничает с брендами декоративной косметики, но краситься, как этот отважный парень, не советуем никому.
Ксения ван дер Вудсен
Ксения ван дер Вудсен демонстрировала на красной дорожке настолько неудачное асимметричное платье, что со стороны казалось, будто у нее одна грудь. Бр-р-р...
Челси Рендон
Грудь Челси Рендон рвалась наружу из тесного платья, само платье как будто трещало по швам... В целом Челси напоминала дрожжевое тесто, из которого собираются напечь много-много пирожков, а пока прикрыли ажурной салфеткой.
Малейсия Парго
Малейсия Парго явно очень хочет быть похожей разом и на Барби, и на невесту в пышном платье, и на гламурную диву, которая носит исключительно Gucci. Все оттенки ровозового, пышная белая юбка из тюля, наращенные волосы и огромная пряжка с логотипом на ремне... Элегантность явно не сильная сторона Малейсии.
Дженна Дуан
Обладательница идеальной фигуры Дженна Дуан показала, как можно испортить даже такие идеальные формы, как у нее. Актриса зачем-то надела в качестве юбки кусок черной кожи, похожий на вспоротого и наспех зашитого сапожной иглой монстра.
Фото: globallookpress