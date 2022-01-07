Учил русский язык, держал дома осьминога и не только: интересные факты о Николасе Кейдже

В фильм «Власть Луны» 1987 года Кейдж попал по личной просьбе исполнительницы главной роли Шер. Она увидела отснятые с ним пробы и настояла на его кандидатуре.

У Кейджа есть «Оскар» за фильм 1995 года «Покидая Лас-Вегас». Но также у него и множество антипремий. Например, его несколько раз номинировали на «Золотую малину» как худшего актера.

Николаса Кейджа обожают в Китае. Там его считают лучшим иностранным актером.

За фильмы «Угнать за 60 секунд», «Говорящие с ветром» и «Сокровище нации» Кейдж получил по 20 млн долларов.

Для съемок в фильме «Оружейный барон» Николас Кейдж учился говорить по-русски.