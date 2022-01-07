Учил русский язык, держал дома осьминога и не только: интересные факты о Николасе Кейдже
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Фото: East News
В роду Николаса Кейджа были разбойники. В его жилах течет кровь англичан, поляков, немцев, итальянцев.
При рождении будущего актера звали Николас Ким Коппола. Его отец — профессор литературы Аугуст Флойд Коппола, мать — танцовщица Джой Фогельзанг, старший брат — режиссер Кристофер Коппола, дядя — режиссер Фрэнсис Форд Коппола, тетя — актриса Талия Шайр, кузены и кузины — режиссеры Роман и София Коппола, продюсер Джан-Карло Коппола, актеры Роберта Шварцман и Джейсон Шварцман.
Николас взял псевдоним Кейдж, чтобы дистанцироваться от знаменитой родни, но все же карьеру он начал при их участии и помощи.
Фото: East News
В фильм «Власть Луны» 1987 года Кейдж попал по личной просьбе исполнительницы главной роли Шер. Она увидела отснятые с ним пробы и настояла на его кандидатуре.
У Кейджа есть «Оскар» за фильм 1995 года «Покидая Лас-Вегас». Но также у него и множество антипремий. Например, его несколько раз номинировали на «Золотую малину» как худшего актера.
Николаса Кейджа обожают в Китае. Там его считают лучшим иностранным актером.
За фильмы «Угнать за 60 секунд», «Говорящие с ветром» и «Сокровище нации» Кейдж получил по 20 млн долларов.
Для съемок в фильме «Оружейный барон» Николас Кейдж учился говорить по-русски.
Актер был женат пять раз. В первую супругу, актрису Патрисию Аркетт, он влюбился за час, незамедлительно позвав замуж, хотя согласие она дала не сразу. Второй женой актера была дочь Элвиса Пресли Лиза Мария, третьей — кореянка Элис Ким (у них есть сын Кал-Эл). С третьей женой, визажисткой Эрикой Койке, он состоял в браке всего четыре дня, а после с шумом и скандалами разводился. И теперь актер счастлив в пятом браке с молодой японкой Рико Шибатой (после свадьбы она взяла фамилию мужа).
Фото: East News
У Кейджа есть 31-летний сын Уэстон, которого родила актриса Кристина Фалтон. В 2014-м Кейдж стал дедом, появился на свет его внук Люсиан Огастус Коппола Кейдж.
Когда Кейдж был на пике популярности, он тратил деньги направо и налево. И однажды от скуки завел в качестве домашнего питомца осьминога. Идея показалась ему остроумной.
Для ролей актер легко худеет и набирает вес. Этим он избавляет гримеров от лишней работы. При росте 183 см его вес варьируется от 75 до 95 кг.
У Николаса Кейджа две большие страсти, кроме кино, — комиксы и гонки.
Кейдж занимается благотворительностью. У него есть фонд для поддержки ветеранов войн, вставших на преступный путь.
Перед съемками в фильме «Птаха» Николас без анестезии удалил два здоровых зуба. Так он хотел хотя бы примерно почувствовать боль, какую чувствуют ветераны войн.
Фото: East News, Getty Images, кадры видео