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Пугачева, Гордон, Джоли и другие звезды-рекордсмены по количеству браков

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Алла Пугачева и Максим Галкин

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Эти звезды столько раз выходили замуж и женились, что у некоторых из них это, кажется, вошло в привычку. Самое забавное, что после очередного развода некоторые из них зарекались вновь вступать в брак, но потом все равно давали клятву в вечной любви и верности.

Алла Пугачева

Известная своими многочисленными романами Алла Пугачева была замужем пять раз. Первым мужем певицы стал композитор Миколас Орбакас, от которого она родила дочь Кристину Орбакайте. Второй муж Пугачевой — режиссер Александр Стефанович, третий — Евгений Болдин. Потом АЛла Борисовная венчалась с певцом Филиппом Киркоровым, а теперь, по ее словам, наконец по-настоящему счастлива в браке с телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным.

Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон был женат четыре раза. От первой супруги, телеведущей Марии Вердниковой у Гордона есть тридцатилетняя дочь Анна. Второй супругой Александра Гарриевича стала ведущая, блогер, певица, поэтесса и правозащитница Екатерина Гордон, с которой он прожил в браке шесть лет. В 2011 году Гордон женился на 18-летней студентке Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (в котором преподавал) Нине Щипиловой, которая младше его на 30 лет. Четвtртая жена Александра Гордона — студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, родившая ему двоих сыновей.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с 1996 годабыла замужем за звездой сериала «Элементарно» Джонни Ли Миллером. Потом в жизни актрисы начались страстные отношения с актером Билли Бобом Тонтоном. с которым она познакомилась на съемках фильма «Управляя полетами». Торнтон и Джоли развелись спустя три года. Вскоре Анджелина встретилась с третьим мужем Брэдом Питтом, от которого роlила троих детей. Вот уже почти три года Джоли и Питт разводятся и пытаются договориться о праве опеки над детьми.

Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон после своих многочисленных разводов заявил, что больше никогда не женится, так как все его пять предыдущих попыток не увенчались успехом. До свадьбы с Анджелиной Джоли актер был женат четыре раза, а в 2014 году все-таки решился на шестой брак — со своей возлюбленной Конни Англанд после 12 лет отношений.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вышла замуж за продюсера Дэймон Томаса в двадцать лет и развелась спустя четыре года после свадьбы. Потом она целых 72 дня пробыла в браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Сейчас Ким растит троих детей с рэпером Канье Уэстом.

Том Круз

Том Круз женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году, развелся с ней спустя три года и почти сразу... повел под венец Николь Кидман. В 2006 году Круз вступил в брак с актрисой Кэти Холмc, с которой расстался шесть лет спустя. Сейчас голливудский красавчик не поддерживает отношения с бывшими женами и главным в своей жизни считает свою карьеру в Голливуде и приверженность церкви сайентологии.

Владимир Вдовиченков

Владимир Водвиченков в 2015 году женился на Елене Лядовой, с которой познакомился во время съемок в фильме «Левиафан». До этого брака актер был женат трижды, от предыдущих браков у него есть 25-летний сын Леонид и 13-летняя дочь Вероника.

Ларри Кинг

Один из самых успешных телеведущих в мире Ларри Кинг женился восемь раз. Впервые он вступил в брак в 19 лет! Сейчас у Кинга пятеро детей, девять внуков и четверо правнуков.

Михаил Ефремов

Андрей Кончаловский

Джоан Коллинз

Дмитрий Дибров

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес была замужем за танцорами Охани Ноа и Крисом Джаддом, с которыми в браке прожила довольно недолго. От третьего супруга, певца Марка Энтони они родила долгожданных детей — близнецов Макса и Эмму.

Деми Мур

Кейт Уинслет

Памела Андерсон

Джеймс Камерон

Мартин Скорсезе

Текст: Ангелина Нежная

Фото: eastnews, dpa, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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