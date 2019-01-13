Пугачева, Гордон, Джоли и другие звезды-рекордсмены по количеству браков

Билли Боб Торнтон после своих многочисленных разводов заявил, что больше никогда не женится, так как все его пять предыдущих попыток не увенчались успехом. До свадьбы с Анджелиной Джоли актер был женат четыре раза, а в 2014 году все-таки решился на шестой брак — со своей возлюбленной Конни Англанд после 12 лет отношений.

Ким Кардашьян