На прошедшей неделе на светских мероприятиях было много экстравагантных девушек, которые перемудрили с нарядами в извечном женском стремлении быть единственной и неповторимой, самой прекрасной во всем свете.

Мария Шалаева

Поклонница неформального стиля Маша Шалаева немного перестаралась, собирая расслабленный молодежный комплект для похода на кинопремьеру. На красную дорожку актриса как будто пришла прямо со склада, который всю ночь охраняла. Кепи, тулупчик сторожа с длинющими рукавами и грубые ботинки — не хватало только рукавиц и шерстяного платка. Марилу Берри

А вот Марилу Берри выбрала более игривую кепочку в стиле БДСМ. Для усиления эффекта актриса надела кожаные митенки и свитшот с огромной прозрачной мухой на груди, под которой был виден черный бюстгальтер. Рената Пиотровски

Рената Пиотровски в коротком платье с нарядным воротничком, завязанным на бантик, в милых носочках и ярко-зеленах туфлях Gucci была похожа на нарядившуюся школьницей взрослую женщину. Алена Водонаева

Тему хеллоуиновских переодеваний поддержала Алена Водонаева, нарядившаяся воспитанницей Смольного института благородных девиц. Яркий макияж и декольте, правда, уводили ассоциации скорее в сторону ролевых игр или фильмов ужасов. Фолловеры Водонаевой сравнили ее с Мэри Поппинс и монашкой-проказницей. Согдиана

Согдиана надела довольно странный блестящий плащ до пола, под которым были кожаные ботфорты и... как будто больше ничего. Не хотим сравнивать певицу со стриптизершей, так что просто отметим, что образ был весьма интригующим. Бьянка

Бьянка настолько вошла в образ сельской рэперши, что даже не стала мыть грязные белые ботинки перед выходом в свет. Стася Хомерики-Гранковская и Николай Хомерики

У супруги режиссера Николая Хомерики почти получилось выглядеть богемно и продемонстрировать на красной дорожке хиппи-шик. Если бы не туфли-лодочки, которые все испортили и сделали Стасю похожей на женщину, первый раз пришедшую в оперу в своем самом нарядном платье и туфлях на сменку. А сапоги — в рюкзак и за плечо. В общем, как говорят модные критики, низ не гармонировал с верхом. Йелла Хаазе

Мы поняли, что Йелла Хаазе очень любит коралловый цвет. Кораллового цвета было и ее платье, и маникюр, и педикюр в ужасных ботильонах без мысков. Ширин Табатабай