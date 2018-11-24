Трогательный, брутальный, дерзкий: самые яркие роли Владимира Машкова

Сегодня в 00:00Трогательный, брутальный, дерзкий: самые яркие роли Владимира МашковаКомментарииИзвестному российскому актеру, сценаристу, режиссеру и кинопродюсеру, обладателю множества престижных кинопремий и новому художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову 27 ноября исполняется 55 лет. Поздравляем артиста с юбилеем и предлагаем вспомнить его яркие роли.Фото: eastnewsВидео: Анна Егорова / Passion.ruТегиВладимир МашковЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...